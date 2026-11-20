Наслідки російської атаки. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/33488

У ніч проти 20 листопада російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. Під ворожим вогнем опинилися чотири райони, де зафіксували пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури. Загалом окупанти понад десять разів застосовували безпілотники.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині постраждала Жовтоводська громада Кам’янського району. Там пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, банк і магазин.

Допис Олександра Ганжи. Фото: скриншот

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили чотирьох людей — двох жінок віком 47 та 70 років і чоловіків 20 та 51 року. Ще одна постраждала, 87-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджена автівка внаслідок російського удару. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

У Кривому Розі російські війська цілили по автозаправній станції та інфраструктурі. У Дніпровському районі під удар потрапила Любимівська громада, де пошкоджено приватний будинок.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 18 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпро та Нікопольський район. Унаслідок ударів поранень дістали шестеро людей, серед них 15-річний підліток. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоквартирний і приватний будинки, гуртожиток, парк відпочинку та інфраструктура.

Також Новини.LIVE писали, що 17 листопада російські війська майже 20 разів атакували шість районів Дніпропетровщини ракетами та безпілотниками. Під ударами опинилися Дніпро, Кривий Ріг, Павлоградський, Нікопольський, Кам’янський і Синельниківський райони. Пошкоджень зазнали підприємства, транспортна інфраструктура, приватні оселі та автомобілі.