Атака дронов: РФ запустила по Украине 172 беспилотника

Мобильная огневая группа. Фото: Национальная гвардия Украины

В ночь на 21 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине с использованием 172 ударных беспилотников различных типов, в том числе 64 реактивных Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 148 вражеских целей, однако зафиксированы попадания в 14 местах. ВВС ВСУ призвали украинцев реагировать на сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

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Россия массированно атаковала Украину 172 дронами

Воздушные силы ВСУ сообщили, что атака началась в 18:00 20 сентября. Российские войска применили 172 ударных БПЛА, среди которых были Shahed, в том числе реактивные версии, "Герберы", дроны-имитаторы типа "Пародия", а также беспилотники "Бандероль"/"Дань-Т".

Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных территорий Украины. Среди указанных направлений — Белгород, Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск и Миллерово в РФ, временно оккупированный Донецк и Гвардейское в Крыму. Для отражения воздушной атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько целей ПВО уничтожила и подавила

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 147 вражеских беспилотников различных типов, в том числе Shahed и "Герберы". Кроме того, силы ПВО уничтожили или подавили один беспилотник "Бандероль"/"Дань-Т". Всего количество обезвреженных воздушных целей составляет 148. В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 14 точках. Еще в четырех точках зафиксировали падение сбитых российских беспилотников и их обломков.

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"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — призвали Воздушные Силы Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Украине оборудования для развития и модернизации систем противовоздушной обороны, ракет, радаров и другого военного снаряжения на общую ориентировочную сумму 2,68 млрд долларов. Ожидается, что соглашение поможет Украине усилить защиту от текущих и будущих угроз, а также укрепить потенциал в сфере самообороны и региональной безопасности.

Новини.LIVE писали, что украинская оборонная отрасль не перестает развиваться и создавать новые решения для противодействия российским атакам. Две украинские компании провели успешные боевые испытания перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными "Шахедами", в ходе которых удалось уничтожить российский скоростной беспилотник.