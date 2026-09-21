Атака дронів: РФ запустила по Україні 172 безпілотники

Мобільна вогнева група. Фото: Національна гвардія України

У ніч проти 21 вересня Росія масовано атакувала Україну 172 ударними безпілотниками різних типів, зокрема 64 реактивними Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 148 ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на 14 локаціях. ПС ЗСУ закликали українців реагувати на сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Росія масовано атакувала Україну 172 дронами

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що атака розпочалася о 18:00 20 вересня. Російські війська застосували 172 ударні БпЛА, серед яких були Shahed, у тому числі реактивні версії, "Гербери", дрони-імітатори типу "Пародія", а також безпілотники "Бандероль"/"Дань-Т".

Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих територій України. Серед зазначених напрямків — Бєлгород, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ і Міллерово в РФ, тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське в Криму. Для відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки цілей ППО знищила та подавила

Станом на 08:00, за попередніми даними, українська протиповітряна оборона збила або подавила 147 ворожих безпілотників різних типів, зокрема Shahed і "Гербери". Крім того, сили ППО знищили або подавили один безпілотник "Бандероль"/"Дань-Т". Загалом кількість знешкоджених повітряних цілей становить 148. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях. Ще на чотирьох локаціях зафіксували падіння збитих російських безпілотників та їхніх уламків.

Читайте також:

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", — закликали Повітряні Сили України.

Новини.LIVE писали, що Державний департамент США схвалив потенційне постачання Україні обладнання для розвитку та модернізації систем протиповітряної оборони, ракет, радарів та іншого військового оснащення на загальну орієнтовну суму 2,68 млрд доларів. Очікується, що угода допоможе Україні посилити захист від поточних і майбутніх загроз, а також зміцнити спроможності у сфері самооборони та регіональної безпеки.

Новини.LIVE інформували, що українська оборонна сфера не припиняє розвиватися та створювати нові рішення для протидії російським атакам. Дві українські компанії провели успішні бойові випробування перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними "Шахедами", під час яких вдалося знищити російський швидкісний безпілотник.