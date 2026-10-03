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Главная Новости дня Россия атаковала Украину 157 дронами: ПВО сбила большинство целей

Россия атаковала Украину 157 дронами: ПВО сбила большинство целей

Ua ru
3 октября 2026 10:16
Россия запустила по Украине 157 дронов: ПВО уничтожила и подавила 131 цель
Украинский военнослужащий. Фото: 831-я Миргородская бригада тактической авиации

Российские оккупанты с 18:00 2 октября атаковали Украину 157 ударными БпЛА типа Shahed, 45 из которых реактивные, "Гербера" и имитаторами "Пародия". Противник запускал средства поражения из Брянска, Приморско-Ахтарска и временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Украины 3 октября

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Російська атака на Україну 3 жовтня
Количество уничтоженных и подавленных воздушных целей России 3 октября. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 131 вражеский БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов", — говорится в сообщении.

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения России по 12 локациям, а также падение обломков на пяти.

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Кроме того, сегодня утром российские оккупанты атаковали Одесскую область баражирующими боеприпасами типа "Бандероль". Последствия атаки уточняются.

В настоящее время атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько российских дронов.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 3 октября российские оккупанты атаковали Днепр с помощью дронов. В результате обстрела пострадал бизнес-центр, а также были попадания возле Днепровского городского совета.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о намерении больше не соблюдать никаких правил ведения войны. Россия сделала ставку на масштабные атаки по гражданской и критически важной инфраструктуре.

Украина обстрелы ПВО дроны Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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