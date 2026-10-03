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Головна Новини дня Росія атакувала Україну 157 дронами: ППО збила більшість цліей

Росія атакувала Україну 157 дронами: ППО збила більшість цліей

Ua ru
3 жовтня 2026 10:16
Росія запустила по Україні 157 дронів: ППО знищила та подавила 131 ціль
Український військовий. Фото: 831 Миргородська бригада тактичної авіації

Російські окупанти з 18:00 2 жовтня атакували Україну 157 ударними БпЛА типу Shahed, 45 з яких реактивні, "Гербера" та імітаторами "Пародія". Противник запускав засоби ураження з Брянська, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих територій. 

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл України 3 жовтня

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Російська атака на Україну 3 жовтня
Кількість знищених та подавлених повітряних цілей Росії 3 жовтня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрон інших типів", — йдеться у повідомленні.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу Росії на 12 локаціях, а також падіння уламків на пʼяти.

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Крім того, сьогодні зранку російські окупанти атакували Одеську область баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Наслідки атаки уточнюються.

Наразі атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються декілька російських дронів.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 3 жовтня російські окупанти атакували дронами Дніпро. Внаслідок обстрілу постраждав бізнес-центр, а також були влучання біля Дніпровської міської ради.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про намір більше не дотримуватися жодних правил у веденні війни. Росія зробила ставку на масштабні атаки по цивільній та критично важливій інфраструктурі.

Україна обстріли ППО дрони Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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