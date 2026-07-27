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Главная Новости дня Россия атаковала Украину 147 дронами: ПВО сбила 123 цели

Россия атаковала Украину 147 дронами: ПВО сбила 123 цели

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 09:05
Атака дронов РФ на Украину: ПВО уничтожила 123 беспилотника
Силы ПВО Украины. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 27 июля российские войска запустили по Украине 147 ударных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 123 вражеские цели, однако в нескольких районах зафиксированы попадания.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала Украину дронами Shahed и другими беспилотниками

По данным военных, атака началась вечером 26 июля около 18:00. Россия применила ударные БПЛА типа Shahed, в частности реактивные версии, а также дроны "Гербера", "Италмас" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных территорий — со направлений Брянска, Приморско-Ахтарска, Орла, Донецка и Гвардейского в Крыму.

Отражение воздушной атаки обеспечивали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08:00 украинская ПВО уничтожила и подавила 123 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 21 ударного дрона в 10 локациях. Еще в семи местах обнаружили падение обломков сбитых беспилотников.

В Воздушных силах отметили, что атака со стороны России продолжается, а в воздушном пространстве Украины остаются вражеские БПЛА. Военные призвали граждан соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

РФ атакувала Україну 147 дронами: ППО збила 123 цілі - фото 1
Информация о сбитых/подавленных целях. Фото: Воздушные Силы

Новини.LIVE сообщали, что Украина ведет переговоры с американской компанией Raytheon об увеличении поставок ракет для систем ПВО Patriot в преддверии зимнего периода. Также стороны обсудили возможность совместного производства средств противовоздушной обороны.

Новини.LIVE также писали, что Украина получит от Ирландии еще 25 миллионов евро для укрепления противовоздушной обороны. Общий объем ирландской поддержки в этом направлении увеличится, ведь ранее Дублин уже выделил 60 миллионов евро на приобретение систем защиты от воздушных ударов.

ПВО Воздушные Силы ВСУ атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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