Атака дронів РФ по Україні: ППО знищила 123 безпілотники

Сили ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 27 липня російські війська запустили по Україні 147 ударних безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 123 ворожі цілі, однак зафіксовані влучання у кількох районах.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

РФ атакувала Україну дронами Shahed та іншими безпілотниками

За даними військових, атаку розпочали ввечері 26 липня близько 18:00. Росія застосувала ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні версії, а також дрони "Гербера", "Італмас" і безпілотники-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих територій — із напрямків Брянська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Донецька та Гвардійського в Криму.

Відбиття повітряної атаки забезпечували підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Станом на 08:00 українська ППО знищила та придушила 123 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 21 ударного дрона у 10 локаціях. Ще в семи місцях виявили падіння уламків збитих безпілотників.

У Повітряних силах зазначили, що атака з боку Росії триває, а в повітряному просторі України залишалися ворожі БпЛА. Військові закликали громадян дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Інформація про збиті/подавлені цілі. Фото: Повітряні Сили

Новини.LIVE інформували, що Україна веде переговори з американською компанією Raytheon щодо збільшення поставок ракет для систем ППО Patriot напередодні зимового періоду. Також сторони обговорили можливість спільного виробництва засобів протиповітряної оборони.

Новини.LIVE також писали, що Україна отримає від Ірландії ще 25 мільйонів євро для зміцнення протиповітряної оборони. Загальний обсяг ірландської підтримки у цьому напрямку зросте, адже раніше Дублін уже надав 60 мільйонів євро на придбання систем захисту від повітряних ударів.