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Головна Новини дня Patriot стане більше: Україна та Raytheon готують важливе рішення перед зимою

Patriot стане більше: Україна та Raytheon готують важливе рішення перед зимою

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Дата публікації: 25 липня 2026 18:21
Україна домовляється з Raytheon про збільшення постачання ракет Patriot
Сергій Корецький і Євген Хмара на зустрічі з віцепрезидентом Raytheon. Фото: t.me/Koretskyi_official

Україна веде переговори з американською оборонною компанією Raytheon щодо збільшення постачання ракет до систем Patriot перед зимовим періодом. Крім того, сторони поговорили про розвиток спільного виробництва засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Про що Україна домовляється з Raytheon

Корецький розповів, що разом із Євгенієм Хмарою він провів зустріч із віцепрезидентом Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також виконавчим директором Raytheon Україна.

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Сергій Корецький і Євген Хмара на зустрічі з віцепрезидентом Raytheon. Фото: t.me/Koretskyi_official

Під час переговорів сторони обговорили можливості оперативного нарощування поставок ракет до комплексів Patriot, розширення їхнього виробництва та посилення українського оборонно-промислового комплексу.

Прем'єр наголосив, що стратегічною метою є не лише забезпечення потреб української армії, а й інтеграція вітчизняних оборонних спроможностей до глобальної системи безпеки.

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"Особливу увагу приділили спільному виробництву засобів ППО. Цей напрям Президенти України та США обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона запропонувала практичні кроки. Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Новини.LIVE, 23 липня Умєров обговорив із постпредом США при НАТО Drone Deal і виробництво Patriot. Зустріч відбулася у Києві. 

Водночас голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк заявив, що першу українську ракету Patriot можна очікувати не раніше 2028 року. За його словами, навіть після отримання ліцензії та запуску виробничих потужностей процес виготовлення буде тривалим.

ППО Patriot Євгеній Хмара Сергій Корецький
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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