Украина ведет переговоры с Raytheon об увеличении поставок ракет Patriot

Сергей Корецкий и Евгений Хмара на встрече с вице-президентом Raytheon. Фото: t.me/Koretskyi_official

Украина ведет переговоры с американской оборонной компанией Raytheon об увеличении поставок ракет для систем Patriot перед наступлением зимы. Кроме того, стороны обсудили развитие совместного производства средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

О чем Украина договаривается с Raytheon

Корецкий рассказал, что вместе с Евгением Хмарой он провел встречу с вице-президентом Raytheon по вопросам сухопутной и противовоздушной обороны, а также с исполнительным директором Raytheon Украина.

Сергей Корецкий и Евгений Хмара на встрече с вице-президентом Raytheon. Фото: t.me/Koretskyi_official

В ходе переговоров стороны обсудили возможности оперативного наращивания поставок ракет для комплексов Patriot, расширения их производства и укрепления украинского оборонно-промышленного комплекса.

Премьер подчеркнул, что стратегической целью является не только обеспечение потребностей украинской армии, но и интеграция отечественных оборонных возможностей в глобальную систему безопасности.

Читайте также:

"Особое внимание уделили совместному производству средств ПВО. Это направление президенты Украины и США обсудили во время встречи в Анкаре. Американская сторона предложила практические шаги. Правительство Украины сделает все необходимое, чтобы эта работа началась как можно скорее", — говорится в сообщении.

Как сообщает Новини.LIVE, 23 июля Умеров обсудил с постоянным представителем США при НАТО соглашение Drone Deal и производство Patriot. Встреча состоялась в Киеве.

В то же время председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что первую украинскую ракету Patriot можно ожидать не раньше 2028 года. По его словам, даже после получения лицензии и запуска производственных мощностей процесс изготовления будет длительным.