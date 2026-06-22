Россия нанесла удар по украинскому оборонному предприятию "Генерал Черешня"

Россия атаковала украинскую оборонную компанию "Генерал Черешня"
Российские войска нанесли удар по одному из производственных объектов украинской компании "Генерал Черешня", занимающейся производством FPV-дронов. В результате атаки объект получил повреждения, однако компания заявляет, что была готова к подобным сценариям. Главное — все сотрудники остались живы и не пострадали.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение основателя компании "Генерал Черешня" Ярослава Гришина в понедельник, 22 июня.
Атака РФ на производство "Генерал Черешня" и реакция компании
По данным компании, 22 июня российский удар был нанесен по одной из производственных площадок "Генерал Черешня". В компании отмечают, что масштаб ущерба в настоящее время оценивается, а все восстановительные работы будут проведены после анализа ситуации.
Основатель проекта Ярослав Гришин подчеркнул, что удар не повлияет на дальнейшую работу и развитие производства.
"Главное — все наши сотрудники живы и здоровы. Это самое важное. Это война. Мы были готовы к таким событиям. Врагу не удастся нас остановить. Наоборот, мы продолжаем работать в турбореактивном режиме 24/7, чтобы как можно быстрее и болезненнее ответить", — подчеркнул Гришин.
В компании также отмечают, что заранее учитывали риски ударов по оборонным производствам и продолжают выполнять все производственные обязательства, несмотря на повреждения инфраструктуры.
"Все восстановится. Железо и техника — ничто по сравнению с людьми. Мы работаем и готовы делать еще больше", — добавил он.
Отметим, что "Генерал Черешня" — украинская defence-tech компания, которая занимается разработкой и массовым производством FPV-дронов, беспилотников на оптоволокне, дронов-перехватчиков и самолетообразных БпЛА. Предприятие является одним из ключевых поставщиков беспилотных систем для Сил обороны Украины, производя около 100 тысяч дронов ежемесячно.
Украинские военные впервые сбили БпЛА РФ "Черника" над Запорожьем
Украинские силы обороны также сообщили о новых успехах в противодействии российским беспилотникам на Запорожском направлении. В частности, было зафиксировано поражение вражеских дронов типа "Молния", а также первое уничтожение нового российского ударного БПЛА "Черника".
Как отмечают в компании "Генерал Черешня", к операции были привлечены военнослужащие 39-го зенитно-ракетного полка и бойцы 23-й бригады Нацгвардии "Хортица". Именно они впервые уничтожили этот тип беспилотника в воздушном пространстве над Запорожьем.
Для перехвата был задействован дрон "Генерал Черешня AIR", который используется в качестве специализированного средства борьбы с различными воздушными целями.
В компании поясняют, что "Черника" относится к новому поколению российских БпЛА: он имеет небольшие размеры, низкую стоимость и повышенную устойчивость к средствам РЭБ, что затрудняет его обнаружение и уничтожение традиционными системами ПВО. В то же время Украина продолжает развивать многоуровневую систему противодействия таким угрозам, в которой ключевую роль играют дроны-перехватчики.
Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 июня российский беспилотник попал в жилой дом в Сумской области, вызвав пожар. В результате атаки погибли три человека, среди них 13-летний мальчик, ещё трое жильцов получили ранения. Среди пострадавших — двое детей.
Новини.LIVE также писали, что в ночь на 22 июня российские беспилотники атаковали Запорожье, в результате чего был разрушен частный дом и повреждено многоэтажное здание. Во время удара вспыхнул пожар, есть пострадавший — мужчина получил ранения.