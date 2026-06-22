РФ вдарила по оборонному підприємству України "Генерал Черешня"

Росія атакувала українську оборонну компанію "Генерал Черешня"
Російські війська завдали удару по одному з виробництв української defence-tech компанії "Генерал Черешня", яка займається виготовленням FPV-дронів. Унаслідок атаки об’єкт зазнав пошкоджень, однак компанія заявляє, що була готова до подібних сценаріїв. Головне — всі співробітники залишилися живими та не постраждали.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення засновника компанії "Генерал Черешня" Ярослава Гришина у понеділок, 22 червня.
Атака РФ на виробництво "Генерал Черешня" та реакція компанії
За даними компанії, російський удар було завдано по одному з виробничих майданчиків "Генерал Черешня" 22 червня. У компанії зазначають, що масштаб збитків наразі оцінюється, а всі відновлювальні роботи будуть проведені після аналізу ситуації.
Засновник проєкту Ярослав Гришин підкреслив, що удар не вплине на подальшу роботу та розвиток виробництва.
"Головне — всі наші співробітники живі та здорові. Це найважливіше. Це війна. Ми були готові до таких подій. Ворогу не вдасться нас зупинити. Навпаки, ми продовжуємо працювати в турбореактивному режимі 24/7, щоб якомога швидше та болючіше відповісти", — наголосив Гришин.
У компанії також додають, що заздалегідь враховували ризики ударів по оборонних виробництвах і продовжують виконувати всі виробничі зобов’язання попри пошкодження інфраструктури.
"Все відновиться. Залізо та техніка — ніщо в порівнянні з людьми. Ми працюємо і готові робити ще більше", — додав він.
Зауважимо, що "Генерал Черешня" — українська defence-tech компанія, яка займається розробкою та масовим виробництвом FPV-дронів, безпілотників на оптоволокні, дронів-перехоплювачів і літакових БпЛА. Підприємство є одним із ключових постачальників безпілотних систем для Сил оборони України, випускаючи близько 100 тисяч дронів щомісяця.
Українські військові вперше збили БпЛА РФ "Черника" над Запоріжжям
Українські сили оборони також повідомили про нові успіхи у протидії російським безпілотникам на Запорізькому напрямку. Зокрема, було зафіксовано ураження ворожих дронів типу "Молнія", а також перше знищення нового російського ударного БпЛА "Черника".
Як зазначають у компанії "Генерал Черешня", до операції були залучені воїни 39-го зенітно-ракетного полку та бійці 23-ї бригади Нацгвардії "Хортиця". Саме вони вперше знищили цей тип безпілотника у повітряному просторі над Запоріжжям.
Для перехоплення застосували дрон "Генерал Черешня AIR", який використовується як спеціалізований засіб боротьби з різними повітряними цілями.
У компанії пояснюють, що "Черника" належить до нового покоління російських БпЛА: він має невеликі розміри, низьку вартість і підвищену стійкість до засобів РЕБ, що ускладнює його виявлення та знищення традиційними системами ППО. Водночас Україна продовжує розвивати багаторівневу систему протидії таким загрозам, де ключову роль відіграють дрони-перехоплювачі.
Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 22 червня російський безпілотник влучив у житловий будинок на Сумщині, спричинивши пожежу. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них 13-річний хлопчик, ще троє мешканців отримали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей.
Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 22 червня російські безпілотники атакували Запоріжжя, внаслідок чого було зруйновано приватний будинок і пошкоджено багатоповерхівку. Під час удару спалахнула пожежа, є постраждалий — чоловік отримав поранення.