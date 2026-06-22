РФ вдарила по оборонному підприємству України "Генерал Черешня"

Пожежа внаслідок атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські війська завдали удару по одному з виробництв української defence-tech компанії "Генерал Черешня", яка займається виготовленням FPV-дронів. Унаслідок атаки об’єкт зазнав пошкоджень, однак компанія заявляє, що була готова до подібних сценаріїв. Головне — всі співробітники залишилися живими та не постраждали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення засновника компанії "Генерал Черешня" Ярослава Гришина у понеділок, 22 червня.

Атака РФ на виробництво "Генерал Черешня" та реакція компанії

За даними компанії, російський удар було завдано по одному з виробничих майданчиків "Генерал Черешня" 22 червня. У компанії зазначають, що масштаб збитків наразі оцінюється, а всі відновлювальні роботи будуть проведені після аналізу ситуації.

Засновник проєкту Ярослав Гришин підкреслив, що удар не вплине на подальшу роботу та розвиток виробництва.

"Головне — всі наші співробітники живі та здорові. Це найважливіше. Це війна. Ми були готові до таких подій. Ворогу не вдасться нас зупинити. Навпаки, ми продовжуємо працювати в турбореактивному режимі 24/7, щоб якомога швидше та болючіше відповісти", — наголосив Гришин.

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У компанії також додають, що заздалегідь враховували ризики ударів по оборонних виробництвах і продовжують виконувати всі виробничі зобов’язання попри пошкодження інфраструктури.

"Все відновиться. Залізо та техніка — ніщо в порівнянні з людьми. Ми працюємо і готові робити ще більше", — додав він.

Зауважимо, що "Генерал Черешня" — українська defence-tech компанія, яка займається розробкою та масовим виробництвом FPV-дронів, безпілотників на оптоволокні, дронів-перехоплювачів і літакових БпЛА. Підприємство є одним із ключових постачальників безпілотних систем для Сил оборони України, випускаючи близько 100 тисяч дронів щомісяця.

Скриншот повідомлення Гришина/Facebook

Українські військові вперше збили БпЛА РФ "Черника" над Запоріжжям

Українські сили оборони також повідомили про нові успіхи у протидії російським безпілотникам на Запорізькому напрямку. Зокрема, було зафіксовано ураження ворожих дронів типу "Молнія", а також перше знищення нового російського ударного БпЛА "Черника".

Як зазначають у компанії "Генерал Черешня", до операції були залучені воїни 39-го зенітно-ракетного полку та бійці 23-ї бригади Нацгвардії "Хортиця". Саме вони вперше знищили цей тип безпілотника у повітряному просторі над Запоріжжям.

Для перехоплення застосували дрон "Генерал Черешня AIR", який використовується як спеціалізований засіб боротьби з різними повітряними цілями.

У компанії пояснюють, що "Черника" належить до нового покоління російських БпЛА: він має невеликі розміри, низьку вартість і підвищену стійкість до засобів РЕБ, що ускладнює його виявлення та знищення традиційними системами ППО. Водночас Україна продовжує розвивати багаторівневу систему протидії таким загрозам, де ключову роль відіграють дрони-перехоплювачі.

Скриншот повідомлення компанії/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 22 червня російський безпілотник влучив у житловий будинок на Сумщині, спричинивши пожежу. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них 13-річний хлопчик, ще троє мешканців отримали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 22 червня російські безпілотники атакували Запоріжжя, внаслідок чого було зруйновано приватний будинок і пошкоджено багатоповерхівку. Під час удару спалахнула пожежа, є постраждалий — чоловік отримав поранення.