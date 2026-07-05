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Главная Новости дня Россия атаковала терминал "Новой почты" в Черниговской области

Россия атаковала терминал "Новой почты" в Черниговской области

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 18:08
В Черниговской области в результате атаки был поврежден сортировочный терминал «Новой почты»
Последствия атаки РФ на терминал "Новой почты". Фото: "Новая почта"

В результате очередной атаки в Черниговской области был поврежден сортировочный терминал "Новой почты". Инцидент произошел сегодня около 16:20.

Об этом сообщает компания "Новая почта", передает Новини.LIVE.

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Повреждение логистической инфраструктуры

По данным компании, удар пришелся по гражданской логистической инфраструктуре, в результате чего был разрушен терминал на территории области.

В "Новой почте" отметили, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки.

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Несмотря на повреждения, компания сообщила об оперативном задействовании резервных логистических маршрутов. Это позволяет обеспечивать доставку отправлений в штатном режиме.

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Сообщение об атаке. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что вечером 3 июля российские войска атаковали Запорожье с помощью FPV-дронов. Одним из объектов удара стало отделение №7 "Новой почты", которое получило повреждения в результате атаки.

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Новини.LIVE писали, что днем 5 июля российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара на территории автосервиса вспыхнул пожар, горят грузовые автомобили.

Новая почта Черниговская область атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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