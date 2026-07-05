На Чернігівщині внаслідок атаки пошкоджено сортувальний термінал “Нової пошти”

Росія атакувала термінал “Нової пошти” на Чернігівщині
Унаслідок чергової атаки на Чернігівщині зазнав пошкоджень сортувальний термінал "Нової пошти". Інцидент стався сьогодні близько 16:20.
Про це повідомляє компанія "Нова пошта", передає Новини.LIVE.
Пошкодження логістичної інфраструктури
За даними компанії, удару зазнала цивільна логістична інфраструктура, внаслідок чого було зруйновано термінал на території області.
У "Новій пошті" зазначили, що внаслідок інциденту загиблих і постраждалих немає. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
Попри пошкодження, компанія повідомила про оперативне задіяння резервних логістичних маршрутів. Це дозволяє забезпечувати доставку відправлень у штатному режимі.
Актуальну інформацію щодо посилок клієнтам радять перевіряти у мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.
Новини.LIVE інформували, що увечері 3 липня російські війська атакували Запоріжжя FPV-дронами. Одним із об’єктів удару стало відділення №7 "Нової пошти", яке зазнало пошкоджень внаслідок атаки.
Новини.LIVE повідомляли, що удень 5 липня російські війська атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок удару на території автосервісу спалахнула пожежа, горять вантажні автомобілі.