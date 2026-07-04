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Головна Новини дня Росія атакувала FPV-дронами відділення Нової пошти у Запоріжжі: загинув працівник

Росія атакувала FPV-дронами відділення Нової пошти у Запоріжжі: загинув працівник

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 19:01
Росія вдарила FPV-дронами по Новій пошті у Запоріжжі — є загиблий
Пошкоджене приміщення Нової пошти. Фото ілюстративне: Запорізька ОВА

Увечері 3 липня російські війська атакували Запоріжжя FPV-дронами. Однією з цілей стало відділення №7 Нової пошти, яке зазнало пошкоджень.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає Новини.LIVE.

Наслідки російської атаки у Запоріжжі

На місце атаки оперативно прибули рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби.

Унаслідок російського удару загинув 50-річний водій компанії-перевізника Валерій Гафикін. У Новій пошті зазначили, що підтримують зв'язок із родиною загиблого, надають необхідну допомогу та повністю візьмуть на себе організацію поховання співробітника.

Росія атакувала FPV-дронами відділення Нової пошти у Запоріжжі: загинув працівник - фото 1
Наслідки атаки на Нову пошту. Фото: пресслужба компанії

Водночас у компанії наголосили, що логістичні маршрути вже перебудовані, тому затримок із доставкою не очікується. Усі клієнтські відправлення, які перебували у відділенні, вціліли, а актуальну інформацію щодо посилок можна перевірити через трекінг у мобільному застосунку.

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У Новій пошті висловили співчуття рідним, близьким та колегам загиблого працівника.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Запоріжжі внаслідок російських обстрілів зафіксовано значні руйнування житлової забудови. За офіційними даними, пошкоджено вже кожен третій багатоквартирний будинок міста, також суттєво збільшилася кількість зруйнованих приватних осель.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 27 червня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя. У місті пролунала серія потужних вибухів, а внаслідок удару були пошкоджені цивільні об'єкти. За офіційною інформацією, кількість постраждалих унаслідок атаки зросла щонайменше до шести осіб.

Запоріжжя Нова пошта війна в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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