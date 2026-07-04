Россия нанесла удар с помощью FPV-дронов по Новой почте в Запорожье — есть погибший

Поврежденное помещение Новой почты. Фото иллюстративное: Запорожская ОВА

Вечером 3 июля российские войска атаковали Запорожье с помощью FPV-дронов. Одной из целей стало отделение №7 Новой почты, которое получило повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Новини.LIVE.

Последствия российской атаки в Запорожье

На место атаки оперативно прибыли спасатели, правоохранители и другие экстренные службы.

В результате российского удара погиб 50-летний водитель компании-перевозчика Валерий Гафикин. В Новой почте отметили, что поддерживают связь с семьей погибшего, оказывают необходимую помощь и полностью возьмут на себя организацию похорон сотрудника.

Последствия атаки на Новую почту. Фото: пресс-служба компании

В то же время в компании подчеркнули, что логистические маршруты уже перестроены, поэтому задержек с доставкой не ожидается. Все клиентские отправления, находившиеся в отделении, уцелели, а актуальную информацию о посылках можно проверить с помощью трекинга в мобильном приложении.

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В Новой почте выразили соболезнования родным, близким и коллегам погибшего сотрудника.

Как сообщали Новини.LIVE, в Запорожье в результате российских обстрелов зафиксированы значительные разрушения жилой застройки. По официальным данным, поврежден уже каждый третий многоквартирный дом города, также существенно увеличилось количество разрушенных частных домов.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 27 июня российские войска совершили массированную атаку на Запорожье. В городе раздалась серия мощных взрывов, а в результате удара были повреждены гражданские объекты. По официальной информации, число пострадавших в результате атаки возросло как минимум до шести человек.