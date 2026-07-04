Россия атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области — есть погибший и раненые

Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские войска атаковали одно из шахтоуправлений компании ДТЭК в Днепропетровской области. В результате вражеского удара погиб сотрудник охранной службы предприятия, ещё пятеро сотрудников получили ранения различной степени тяжести.

Об этом ДТЭК сообщила в Telegram, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки на предприятие ДТЭК в Днепропетровской области

В компании отметили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также в ДТЭК выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего работника.

В результате атаки предприятие понесло значительные разрушения. В момент удара из-за отключения электроэнергии под землей находились 86 шахтеров. Всех работников оперативно эвакуировали на поверхность, что позволило избежать еще большего числа жертв.

Атака на шахтоуправление ДТЭК. Фото: Telegram/ДТЭК

После обстрела работа шахтоуправления временно приостановлена. В настоящее время специалисты оценивают масштабы повреждений производственной инфраструктуры и готовятся приступить к аварийно-восстановительным работам, как только это станет безопасным. В ДТЭК подчеркнули, что последствия атаки ещё уточняются, а предприятие будет работать над скорейшим возобновлением работы после ликвидации последствий российского удара.

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