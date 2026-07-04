Росія атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині — є загиблий і поранені

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська атакували одне із шахтоуправлінь компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого удару загинув працівник охоронної служби підприємства, ще п'ятеро співробітників отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це ДТЕК повідомила у Telegram, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині

У компанії зазначили, що всім постраждалим надається необхідна медична допомога. Також у ДТЕК висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого працівника.

Через атаку підприємство зазнало значних руйнувань. У момент удару внаслідок знеструмлення під землею перебували 86 шахтарів. Усіх працівників оперативно евакуювали на поверхню, що дозволило уникнути ще більших жертв.

Атака на шахтоуправління ДТЕК. Фото: Telegram/ДТЕК

Після обстрілу роботу шахтоуправління тимчасово зупинили. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень виробничої інфраструктури та готуються розпочати аварійно-відновлювальні роботи, щойно це стане безпечним. У ДТЕК наголосили, що наслідки атаки ще уточнюються, а підприємство працюватиме над якнайшвидшим відновленням роботи після ліквідації наслідків російського удару.

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Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 3 липня російські війська атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області. Завдяки тому, що локомотивні бригади під час повітряної тривоги перебували в укритті, вдалося уникнути жертв і постраждалих серед працівників залізниці.