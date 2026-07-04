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Головна Новини дня РФ атакувала шахтоуправління ДТЕК на Дніпропетровщині: є загиблий і поранені

РФ атакувала шахтоуправління ДТЕК на Дніпропетровщині: є загиблий і поранені

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 17:47
Росія атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині — є загиблий і поранені
Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська атакували одне із шахтоуправлінь компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого удару загинув працівник охоронної служби підприємства, ще п'ятеро співробітників отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це ДТЕК повідомила у Telegram, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині

У компанії зазначили, що всім постраждалим надається необхідна медична допомога. Також у ДТЕК висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого працівника.

Через атаку підприємство зазнало значних руйнувань. У момент удару внаслідок знеструмлення під землею перебували 86 шахтарів. Усіх працівників оперативно евакуювали на поверхню, що дозволило уникнути ще більших жертв.

РФ атакувала шахтоуправління ДТЕК на Дніпропетровщині: є загиблий і поранені - фото 1
Атака на шахтоуправління ДТЕК. Фото: Telegram/ДТЕК

Після обстрілу роботу шахтоуправління тимчасово зупинили. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень виробничої інфраструктури та готуються розпочати аварійно-відновлювальні роботи, щойно це стане безпечним. У ДТЕК наголосили, що наслідки атаки ще уточнюються, а підприємство працюватиме над якнайшвидшим відновленням роботи після ліквідації наслідків російського удару.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська масовано атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Унаслідок майже двадцяти ворожих ударів загинули двоє людей, ще 17 мирних жителів дістали поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 3 липня російські війська атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області. Завдяки тому, що локомотивні бригади під час повітряної тривоги перебували в укритті, вдалося уникнути жертв і постраждалих серед працівників залізниці.

ДТЕК війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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