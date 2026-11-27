Полицейский на месте российской атаки. Фото: полиция Черниговской области

Российские войска атаковали предприятия в Черниговской и Житомирской областях. В Нежине в результате удара погибли три человека, ещё семеро получили ранения. В Житомирской области, в Малинской громаде, погиб 40-летний мужчина, а число пострадавших достигло 12 человек.

Об этом сообщили в полиции Черниговской и Житомирской областей, передает Новини.LIVE.

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Последствия российской атаки

По информации правоохранителей Черниговской области, российские войска нанесли удар по предприятию в Нежине днем 27 ноября. На месте работают следственно-оперативная группа Нежинского районного управления полиции и экстренные службы.

Поврежденное предприятие в Черниговской области. Фото: полиция Черниговской области

Правоохранители фиксируют последствия атаки на гражданское население, осматривают повреждения и собирают доказательства. Сведения о происшествии будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

Спасатели на месте атаки. Фото: полиция Житомирской области

В то же время в Житомирской области российские войска атаковали гражданское предприятие. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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На месте происшествия работают полицейские, медики, спасатели и другие экстренные службы. Следственно-оперативная группа документирует последствия атаки, изымает доказательства военного преступления российской армии и оказывает помощь местным жителям.

Кроме того, взрывотехники обследуют зону поражения, выявляют взрывоопасные предметы и проводят мероприятия по их обезвреживанию.

Как сообщали Новини.LIVE, за прошедшие сутки российские войска обстреливали Житомирский и Коростенский районы. В результате атак были повреждены частные дома, уничтожен гражданский транспорт, а также пострадали объекты энергетической и логистической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что россияне нанесли серию ударов по Черниговской области. В результате атак пострадали как минимум четыре человека, возникли пожары и были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности больница, школа, жилые дома и предприятие.