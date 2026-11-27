Поліцейський на місці російської атаки. Фото: поліція Чернігівщини

Російські війська атакували підприємства на Чернігівщині та Житомирщині. У Ніжині внаслідок удару загинули троє людей, ще семеро дістали поранення. На Житомирщині, у Малинській громаді, загинув 40-річний чоловік, а кількість постраждалих сягнула 12 осіб.

Про це повідомили в поліції Чернігівської та Житомирської областей, передає Новини.LIVE.

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Наслідки російської атаки

За інформацією правоохоронців Чернігівщини, російські війська завдали удару по підприємству в Ніжині вдень 27 листопада. На місці працюють слідчо-оперативна група Ніжинського районного управління поліції та екстрені служби.

Пошкоджене підприємство на Чернігівщині. Фото: поліція Чернігівщини

Правоохоронці фіксують наслідки атаки по цивільному населенню, оглядають пошкодження та збирають докази. Відомості про подію внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Рятувальники на місці атаки. Фото: поліція Житомирщини

Водночас на Житомирщині російські війська атакували цивільне підприємство. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

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На місці події працюють поліцейські, медики, рятувальники та інші екстрені служби. Слідчо-оперативна група документує наслідки атаки, вилучає докази воєнного злочину російської армії та допомагає місцевим жителям.

Крім того, вибухотехніки обстежують територію ураження, виявляють вибухонебезпечні предмети та проводять заходи для їхнього знешкодження.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом минулої доби російські війська обстрілювали Житомирський і Коростенський райони. Унаслідок атак пошкоджень зазнали приватні будинки, знищено цивільний транспорт, а також уражено об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури.

Раніше ми писали, що росіяни завдали серії ударів по Чернігівській області. Унаслідок атак постраждали щонайменше четверо людей, виникли пожежі та були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема лікарня, школа, житлові будинки й підприємство.