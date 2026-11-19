Энергетики восстанавливают электроснабжение. Фото: Новини.LIVE

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины . В результате обстрелов утром 19 ноября без электроснабжения остались потребители в пяти областях. Еще в трех регионах были вынуждены ввести аварийные отключения из-за повреждения оборудования.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Новини.LIVE.

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Где в Украине произошли отключения электроэнергии

По словам первого заместителя министра энергетики Украины Артема Некрасова, враг атаковал объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии в нескольких регионах.

По состоянию на утро 19 ноября без электричества остались потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения. В то же время повторные российские атаки затрудняют работы. В частности, оккупанты целенаправленно наносят удары по объектам, где ремонт уже почти завершен.

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В каких областях действуют аварийные отключения

Из-за повреждения оборудования в результате обстрелов аварийные отключения электроэнергии применяются в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Вернуться к прогнозируемым графикам почасовых отключений удастся после стабилизации ситуации в энергосистеме. В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для населения, а для промышленности — графики ограничения мощности.

Отдельно Некрасов сообщил о повторных атаках на энергетиков в Черниговской области. Во время выполнения служебных обязанностей ремонтная бригада дважды попала под обстрел. К счастью, никто не пострадал.

В Министерстве энергетики отмечают, что из-за постоянных российских ударов ситуация с электроснабжением может быстро меняться. Украинцам рекомендуют следить за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 19 ноября в некоторых областях Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения для всех категорий потребителей составят от половины до трёх очередей. Для промышленности также предусмотрены графики ограничения мощности.

Также Новини.LIVE писали, что в ближайшие два месяца в Украине возможны аварийные отключения света из-за российских обстрелов. Энергетический эксперт Андрей Закревский предупредил, что из-за повреждений инфраструктуры и рисков для безопасности отдельные населенные пункты и микрорайоны могут оставаться без электроснабжения в течение двух-трех суток.