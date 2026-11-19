Енергетики відновлюють електропостачання. Фото: Новини.LIVE

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів уранці 19 листопада без електропостачання залишилися споживачі в п’яти областях. Ще у трьох регіонах вимушено запровадили аварійні відключення через пошкодження обладнання.

Про це повідомили в Міненерго, інформує Новини.LIVE.

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Де в Україні є знеструмлення

За словами першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова, ворог атакував об’єкти генерації, а також мережі передачі та розподілу електроенергії в кількох регіонах.

Станом на ранок 19 листопада знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Водночас повторні російські атаки ускладнюють роботи. Зокрема, окупанти цілеспрямовано б’ють по об’єктах, де ремонт уже майже завершили.

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У яких областях діють аварійні відключення

Через пошкодження обладнання внаслідок обстрілів аварійні відключення електроенергії застосовують у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Повернутися до прогнозованих графіків погодинних відключень вдасться після стабілізації ситуації в енергосистемі. У більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для населення, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Окремо Некрасов повідомив про повторні атаки на енергетиків у Чернігівській області. Під час виконання службових обов’язків ремонтна бригада двічі потрапила під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.

У Міністерстві енергетики наголошують, що через постійні російські удари ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися. Українцям радять стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 19 листопада в частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження для всіх категорій споживачів становитимуть від половини до трьох черг. Для промисловості також передбачені графіки обмеження потужності.

Також Новини.LIVE писали, що найближчими двома місяцями в Україні можливі аварійні відключення світла через російські обстріли. Енергетичний експерт Андрій Закревський попередив, що через пошкодження інфраструктури та безпекові ризики окремі населені пункти й мікрорайони можуть залишатися без електропостачання протягом двох-трьох діб.