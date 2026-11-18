Енергетик на об'єкті. Фото ілюстративне: facebook.com/kharkivoblenergo

У четвер, 19 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики планують застосовувати обмеження обсягом від половини до трьох черг для всіх категорій споживачів, а для промислових підприємств додатково запровадять графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на НЕК "Укренерго".

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Графіки відключень 19 листопада

За інформацією енергетиків, погодинні відключення застосовуватимуть упродовж усієї доби, однак лише в частині регіонів країни.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот

Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до трьох черг. Конкретна тривалість знеструмлень залежатиме від ситуації в енергосистемі та графіків місцевих операторів системи розподілу.

Для промисловості також передбачені графіки обмеження потужності, які діятимуть протягом доби.

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Причиною застосування обмежень залишаються пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

В "Укренерго" повідомили, що ремонтні бригади працюють цілодобово, відновлюючи пошкоджене обладнання та електромережі.

Також енергетики закликали споживачів перевіряти актуальні графіки на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що енергетичний експерт Андрій Закревський спрогнозував нестабільну ситуацію з електропостачанням протягом найближчих двох місяців. Через російські обстріли можливі аварійні відключення та постійні перебої зі світлом.

Також Новини.LIVE писав, що експерт пояснив причини вечірніх відключень електроенергії в Україні. За його словами, атомні електростанції не можуть швидко змінювати потужність, а сонячна генерація припиняє роботу після заходу сонця.