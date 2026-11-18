Энергетик на объекте. Иллюстративное фото: facebook.com/kharkivoblenergo

В четверг, 19 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских атак на энергосистему. Энергетики планируют применять ограничения объемом от половины до трех очередей для всех категорий потребителей, а для промышленных предприятий дополнительно введут графики ограничения мощности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

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Графики отключений 19 ноября

По информации энергетиков, почасовые отключения будут применять в течение всех суток, однако только в части регионов страны.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот

Объем ограничений составит от 0,5 до трех очередей. Конкретная продолжительность отключений будет зависеть от ситуации в энергосистеме и графиков местных операторов системы распределения.

Для промышленности также предусмотрены графики ограничения мощности, которые будут действовать в течение суток.

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Причиной применения ограничений остаются повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

В "Укрэнерго" сообщили, что ремонтные бригады работают круглосуточно, восстанавливая поврежденное оборудование и электросети.

Также энергетики призвали потребителей проверять актуальные графики на официальных страницах своих операторов системы распределения.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что энергетический эксперт Андрей Закревский спрогнозировал нестабильную ситуацию с электроснабжением в течение ближайших двух месяцев. Из-за российских обстрелов возможны аварийные отключения и постоянные перебои со светом.

Также Новини.LIVE писал, что эксперт объяснил причины вечерних отключений электроэнергии в Украине. По его словам, атомные электростанции не могут быстро изменять мощность, а солнечная генерация прекращает работу после захода солнца.