В результате российских обстрелов в Днепропетровской области ранены девять человек

Ликвидация последствий нападения на Днепропетровскую область. Фото: Днепропетровская ОГА

В Днепропетровской области 20 июня в результате российских атак ранения получили девять человек. В течение дня враг более 40 раз наносил удары по пяти районам области, применяя беспилотники, артиллерию и ракеты.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает Новини.LІVE.

Информация по общинам

В Губиниской общине Самаровского района в результате обстрела загорелось административное здание, также поврежден многоквартирный дом. Пострадали четверо человек. В больницу госпитализировали мужчину 51 года и женщин 36 и 65 лет в состоянии средней тяжести. Еще один 37-летний мужчина будет проходить амбулаторное лечение.

Спасатели тушат пожар. Фото: Днепропетровская ОГА

В Никопольском районе под обстрелом оказались Никополь, а также Червоногригоровская, Марганецкая, Мозолевская и Покровская общины. В результате атак загорелись поле с пшеницей и автомобили, повреждены предприятие, трехэтажный дом, аптека и киоск. Здесь пострадали пять человек.

Поврежденный автомобиль. Фото: Днепропетровская ОГА

В Грушевской общине Криворожского района зафиксированы повреждения микроавтобуса и объектов инфраструктуры. Кроме того, российские войска атаковали Павлоград и Николаевскую общину Синельниковского района.

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Как сообщали Новини.LIVE, в пятницу, 19 июня, российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате обстрела погибла 8-летняя девочка, ещё один человек получил ранения.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Днепропетровской области расширили перечень населенных пунктов, где введена принудительная эвакуация семей с детьми. Новые меры касаются 23 населенных пунктов Синельниковского района. В течение месяца с этих территорий должны выехать почти 3800 детей вместе с семьями.