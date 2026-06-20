Через російські обстріли на Дніпропетровщині поранено дев’ятьох осіб

Ліквідація наслідків атаки на Дніпропетровщину. Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині 20 червня внаслідок російських атак поранення дістали дев’ятеро людей. Протягом дня ворог понад 40 разів атакував п’ять районів області, застосовуючи безпілотники, артилерію та ракету.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає Новини.LIVE.

Інформація за громадами

У Губиниській громаді Самарівського району внаслідок обстрілу загорілася адміністративна будівля, також пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждали четверо людей. До лікарні госпіталізували чоловіка 51 року та жінок 36 і 65 років у стані середньої тяжкості. Ще один 37-річний чоловік проходитиме амбулаторне лікування.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Дніпропетровська ОВА

На Нікопольщині під вогнем опинилися Нікополь, а також Червоногригорівська, Марганецька, Мозолевська та Покровська громади. Унаслідок атак зайнялися поле з пшеницею та автомобілі, пошкоджено підприємство, триповерховий будинок, аптеку та кіоск. Тут постраждали п’ятеро людей.

Пошкоджена автівка. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Грушівській громаді Криворізького району зафіксовано пошкодження мікроавтобуса та об’єктів інфраструктури. Крім того, російські війська атакували Павлоград і Миколаївську громаду Синельниківського району.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у п’ятницю, 19 червня російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу загинула 8-річна дівчинка, ще одна людина отримала поранення.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Дніпропетровщині розширили перелік населених пунктів, де запроваджено примусову евакуацію родин із дітьми. Нові заходи стосуються 23 населених пунктів Синельниківського району. Протягом місяця з цих територій мають виїхати майже 3800 дітей разом із родинами.