Россия атаковала Кировоградскую область беспилотниками: есть пострадавший

Оказание медицинской помощи пострадавшему. Фото: ГСЧС Кировоградской области

Россия продолжает террор с использованием дронов против гражданского населения. Стало известно, что в ночь на 21 сентября российские войска атаковали беспилотником объект инфраструктуры в Кропивницком районе Кировоградской области. В результате попадания пострадал работник предприятия, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Реклама

РФ атаковала Кировоградскую область дронами

РФ в очередной раз устроила террор против гражданского населения. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате российской атаки в ночь на 21 сентября беспилотник поразил один из объектов инфраструктуры в Кропивницком районе.

В результате попадания травму получил работник предприятия. Мужчину доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

После удара на территории объекта возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Читайте также:

На данный момент информации о других пострадавших в результате этой атаки не поступало.

Сообщение ГСЧС. Скриншот: Facebook

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Кировоградской области

Оказание помощи пострадавшему. Фото: ГСЧС Кировоградской области

Новини.LIVE сообщали, что в результате российского удара КАБом по жилому дому в Сумах погибли два человека. Семилетний мальчик находится в реанимации, его родители погибли. Еще 10 человек получили ранения, среди них трое детей. Пятеро пострадавших были госпитализированы.

Новини.LIVE писали, что российские войска атаковали многоэтажное здание и торговый центр в Запорожье. Начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семеникин сообщил об увеличении числа пострадавших в результате ночной атаки России до пяти человек.