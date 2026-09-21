РФ атакувала Кіровоградщину безпілотниками: є постраждалий

Медична допомога постраждалому. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Росія продовжує дроновий терор цивільного населення. Стало відомо, що у ніч на 21 вересня російські війська атакували безпілотником об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання травмувався працівник підприємства, його госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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РФ атакувала Кіровоградщину дронами

РФ вкотре здійснила терор цивільного населення. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що унаслідок російської атаки в ніч проти 21 вересня, безпілотником було уражено один з об’єктів інфраструктури у Кропивницькому районі.

Внаслідок влучання травми отримав працівник підприємства. Чоловіка доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Після удару на території об’єкта виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння.

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Наразі інформації про інших постраждалих унаслідок цієї атаки не повідомлялося.

Допис ДСНС. Скріншот: Facebook

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Надання допомоги постраждалому. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Новини.LIVE писали, що внаслідок російського удару КАБом по житловому будинку в Сумах загинули двоє людей. Семирічний хлопчик перебуває в реанімації, його батьки загинули. Ще 10 осіб отримали поранення, серед них троє дітей. П’ятьох постраждалих госпіталізували.

Новини.LIVE інформували, що російські війська атакували багатоповерхівку й торгівельний центр в Запоріжжі. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семенікін повідомив про збільшення кількості постраждалих через нічну атаку Росії до п’яти осіб.