Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала Кіровоградщину дронами: є постраждалий

Росія атакувала Кіровоградщину дронами: є постраждалий

Ua ru
21 вересня 2026 09:48
РФ атакувала Кіровоградщину безпілотниками: є постраждалий
Медична допомога постраждалому. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Росія продовжує дроновий терор цивільного населення. Стало відомо, що у ніч на 21 вересня російські війська атакували безпілотником об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання травмувався працівник підприємства, його госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Реклама

РФ атакувала Кіровоградщину дронами

РФ вкотре здійснила терор цивільного населення. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що унаслідок російської атаки в ніч проти 21 вересня, безпілотником було уражено один з об’єктів інфраструктури у Кропивницькому районі.

Внаслідок влучання травми отримав працівник підприємства. Чоловіка доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Після удару на території об’єкта виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння.

Читайте також:

Наразі інформації про інших постраждалих унаслідок цієї атаки не повідомлялося.

Росія атакувала Кіровоградщину дронами: є постраждалий - фото 1
Допис ДСНС. Скріншот: Facebook
Росія атакувала Кіровоградщину дронами: є постраждалий - фото 2
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Кіровоградщини
Росія атакувала Кіровоградщину дронами: є постраждалий - фото 3
Надання допомоги постраждалому. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Новини.LIVE писали, що внаслідок російського удару КАБом по житловому будинку в Сумах загинули двоє людей. Семирічний хлопчик перебуває в реанімації, його батьки загинули. Ще 10 осіб отримали поранення, серед них троє дітей. П’ятьох постраждалих госпіталізували.

Новини.LIVE інформували, що російські війська атакували багатоповерхівку й торгівельний центр в Запоріжжі. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семенікін повідомив про збільшення кількості постраждалих через нічну атаку Росії до п’яти осіб.

ДСНС Кіровоградська область дрони війна в Україні атака
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації