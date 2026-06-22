Россия атаковала "Искандерами" и БПЛА: сводка ПВО

Воздушные силы ВС Украины. Фото: Генштаб

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В ночь на 22 июня российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине, применив баллистическую ракету и десятки ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 79 вражеских дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины, передает Новини.LIVE.

Масштабная ночная атака РФ

По данным военных, противник нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 88 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами.

Запуски осуществлялись с территории РФ и временно оккупированных районов, в частности из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание или подавление 79 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и пяти ударных дронов в шести локациях. Также обломки сбитых беспилотников упали ещё на девяти территориях.

Военные отмечают, что воздушная атака по состоянию на утро еще могла продолжаться, ведь в небе оставались вражеские БПЛА. Граждан призывают соблюдать правила безопасности.

Новини.LIVE сообщали, что в Сумской области за прошедшие сутки российские войска массированно атаковали пять громад с применением артиллерии и ударных беспилотников. А в Запорожье в результате атаки российских БПЛА в понедельник, 22 июня, погибла женщина, ещё трое человек получили ранения.

Новини.LIVE информировали, что в НАТО проанализировали эффективность украинской противовоздушной обороны. Наивысшие показатели зафиксированы в уничтожении беспилотников. В то же время в мае уровень сбивания баллистических ракет составил лишь 17%.