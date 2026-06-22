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Главная Новости дня В Запорожье погибла женщина в результате удара БпЛА по дому

В Запорожье погибла женщина в результате удара БпЛА по дому

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 07:27
Россияне атаковали Запорожье с помощью дронов: в собственном доме погибла женщина
Пожар в Запорожье в результате атаки дрона. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожье в результате атаки российских беспилотников в понедельник, 22 июня, погибла женщина, ещё трое человек получили ранения. Вражеские дроны нанесли удары по частному сектору и нежилой застройке, на месте возникли сильные пожары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Запорожской ОГА.

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Россия атаковала дронами Запорожье и убила женщину

Российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по Запорожью. На этот раз под вражеским ударом оказались как частный сектор, так и коммерческая инфраструктура.

Запоріжжя атака дронів
Руины дома. Фото: Запорожская ОГА

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в жилом квартале, куда попал один из российских дронов. В результате прямого попадания частный дом подвергся серьезным разрушениям, после чего вспыхнул масштабный пожар. Во время атаки трое человек получили ранения различной степени тяжести.

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Запоріжжя атака дронами по місту
Повреждения в результате атаки. Фото: Запорожская ОГА

Во время ликвидации последствий стало известно, что внутри охваченного огнем здания находилась женщина. Впоследствии спасатели подтвердили её гибель. Среди раненых — 11-летний мальчик, который в настоящее время находится под наблюдением медиков. На местах попаданий продолжают работать все экстренные службы, ликвидируя последствия вражеского террора.

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Разрушенное жилье. Фото: Запорожская ОГА

Параллельно с ударом по жилому массиву ещё один вражеский беспилотник атаковал нежилое здание. Там также возник пожар, однако, по предварительным данным, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Новини.LIVE писали о том, что вечером 21 июня российские войска атаковали частный дом в Запорожье. Тогда сообщалось о двух пострадавших.

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Также в Харькове в ночь на 22 июня российские войска нанесли удар дроном по многоэтажному дому. К счастью, пострадавших нет, но есть серьезные разрушения и десятки выбитых окон.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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