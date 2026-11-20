Россия атаковала энергетические объекты на западе Украины
Во время массированной атаки российские войска наносили удары не только по объектам генерации электроэнергии, но и по подстанциям, через которые осуществляется её передача и распределение. В западных областях Украины под ударом оказались энергетические объекты НЭК "Укрэнерго", в частности оборудование тепловой генерации.
Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.
Какие объекты энергосистемы оказались под ударом
По словам депутата, российские ракеты и беспилотники повредили важные компоненты энергосистемы. Среди поврежденного оборудования — трансформаторы, релейные устройства и другие элементы, необходимые для стабильной работы электросетей.
В настоящее время ограничения электроснабжения действуют во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, а также в Киевской области. Нагорняк пояснил, что на ситуацию повлияли не только последствия российских ударов, но и погодные условия.
Из-за недостаточного количества солнечного излучения солнечные электростанции не могут обеспечить ожидаемый объем генерации.
Как сообщали Новини.LIVE, помимо крылатых ракет, Россия выпустила по Украине несколько десятков баллистических. Среди целей российской атаки были столица, мосты через Днепр и объекты критической инфраструктуры.
Как сообщали Новини.LIVE, российский беспилотник атаковал дом-музей второго президента Украины Леонида Кучмы в селе Чайкино Черниговской области. В результате попадания, которое предварительно идентифицировали как удар FPV-дрона, в здании вспыхнул пожар.