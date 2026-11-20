Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: МВД

Во время массированной атаки российские войска наносили удары не только по объектам генерации электроэнергии, но и по подстанциям, через которые осуществляется её передача и распределение. В западных областях Украины под ударом оказались энергетические объекты НЭК "Укрэнерго", в частности оборудование тепловой генерации.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Какие объекты энергосистемы оказались под ударом

По словам депутата, российские ракеты и беспилотники повредили важные компоненты энергосистемы. Среди поврежденного оборудования — трансформаторы, релейные устройства и другие элементы, необходимые для стабильной работы электросетей.

В настоящее время ограничения электроснабжения действуют во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, а также в Киевской области. Нагорняк пояснил, что на ситуацию повлияли не только последствия российских ударов, но и погодные условия.

Из-за недостаточного количества солнечного излучения солнечные электростанции не могут обеспечить ожидаемый объем генерации.

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