Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: МВС

Під час масованої атаки російські війська цілилися не лише в об'єкти генерації електроенергії, а й у підстанції, через які здійснюється її передача та розподіл. У західних областях України під ударом опинилися енергетичні об'єкти НЕК "Укренерго", зокрема обладнання теплової генерації.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Які об'єкти енергосистеми опинилися під ударом

За словами депутата, російські ракети та безпілотники пошкодили важливі складові енергосистеми. Серед ураженого обладнання — трансформатори, релейні пристрої та інші елементи, необхідні для стабільної роботи електромереж.

Наразі обмеження електропостачання діють у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, а також на Київщині. Нагорняк пояснив, що на ситуацію вплинули не лише наслідки російських ударів, а й погодні умови.

Через недостатню кількість сонячного випромінювання сонячні електростанції не можуть забезпечити очікуваний обсяг генерації.

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