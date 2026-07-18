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Главная Новости дня Россия атаковала Черниговскую область: загорелось пшеничное поле

Россия атаковала Черниговскую область: загорелось пшеничное поле

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 12:28
Россия атаковала Черниговскую область с помощью дронов: горели пшеничное поле, дома и автомобили
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Черниговская область

Российские беспилотники атаковали Черниговскую область, что привело к нескольким пожарам. Спасателям удалось потушить огонь и не допустить полного уничтожения урожая пшеницы.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

В Черниговской области ликвидировали последствия атаки беспилотников

За прошедшие сутки спасатели ликвидировали последствия российских атак сразу в нескольких районах Черниговской области. В результате вражеских ударов за сутки пострадали шесть человек, среди которых трое детей.

В Черниговском районе в результате попаданий российских беспилотников загорелось пшеничное поле площадью 2 гектара. Пожарные оперативно ликвидировали пожар и спасли урожай от полного выгорания.

По другим адресам в районе в результате атаки загорелись грузовой автомобиль и хозяйственное здание на территории частного домовладения. Также пожары возникли в жилом секторе.

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Кроме того, под вражеским ударом оказался Новгород-Северский район. В двух населенных пунктах из-за атак беспилотников возникли пожары в жилом секторе. Огонь охватил частные дома, однако спасатели оперативно ликвидировали все возгорания и не допустили распространения пламени.

РФ атакувала Чернігівщину: спалахнуло пшеничне поле - фото 1
Возгорание пшеничного поля. Фото: ГСЧС Черниговской области

Новини.LIVE сообщали, что 17 июля российская армия нанесла удар по Сумам пятью управляемыми авиабомбами. В результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в разных районах города.

Новини.LIVE сообщали, что днем 16 июля российская армия атаковала Запорожье тремя авиационными бомбами. В результате удара погибли как минимум три человека.

ГСЧС беспилотники Черниговская область
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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