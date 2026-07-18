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Головна Новини дня РФ атакувала Чернігівщину: спалахнуло пшеничне поле

РФ атакувала Чернігівщину: спалахнуло пшеничне поле

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 12:28
РФ атакувала Чернігівщину дронами: горіли пшеничне поле, будинки та авто
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Чернігівська область

Російські безпілотники атакували Чернігівську область, спричинивши кілька пожеж. Рятувальникам вдалося загасити вогонь та не допустити повного знищення врожаю пшениці.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

На Чернігівщині ліквідували наслідки атаки безпілотників

Упродовж минулої доби рятувальники ліквідовували наслідки російських атак одразу в кількох районах Чергінівської області. Через ворожі удари за добу постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей.

У Чернігівському районі внаслідок влучань російських безпілотників загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та врятували врожай від повного вигорання.

За іншими адресами в районі внаслідок атаки загорілися вантажний автомобіль і господарська будівля на території приватного домоволодіння. Також пожежі виникли у житловому секторі.

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Крім того, під ворожим ударом опинився Новгород-Сіверський район. У двох населених пунктах через атаки безпілотників виникли пожежі у житловому секторі. Вогонь охопив приватні будинки, однак рятувальники оперативно ліквідували всі займання та не допустили поширення полум'я.

РФ атакувала Чернігівщину: спалахнуло пшеничне поле - фото 1
Займання пшеничного поля. Фото: ДСНС Чернігівщини

Новини.LIVE писали, що 17 липня російська армія завдала удару по Сумах п'ятьма керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в різних районах міста.

Новини.LIVE інформували, що удень 16 липня російська армія атакувала Запоріжжя трьома авіаційними бомбами. Унаслідок удару загинули щонайменше троє людей.

ДСНС безпілотники Чернігівська область
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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