Последствия российского нападения на Украину. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали Черновицкую область тремя беспилотниками. Два дрона попали в административное гражданское здание в Черновцах, в результате чего пострадал 67-летний мужчина. Его госпитализировали, на месте удара возник пожар.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Черновцы

В результате попадания двух российских беспилотников повреждено административное гражданское здание. Осколочные ранения получил 67-летний мужчина. Сначала ему оказали первичную медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

На месте падения обломков возник пожар. В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий атаки. Также следственно-оперативные группы документируют военное преступление России. Собранные материалы передадут в Главное управление Службы безопасности Украины.

Что известно о третьем дроне

Еще один российский беспилотник был уничтожен мобильными огневыми группами вблизи Черновцов. В этом случае жертв, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

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