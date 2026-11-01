Наслідки російської атаки по Україні. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

У неділю, 1 листопада, російські війська атакували Чернівецьку область трьома безпілотниками. Два дрони влучили в адміністративну цивільну будівлю в Чернівцях, унаслідок чого постраждав 67-річний чоловік. Його госпіталізували, на місці удару виникла пожежа.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Чернівці

Унаслідок влучання двох російських безпілотників пошкоджено адміністративне цивільне приміщення. Осколкові поранення отримав 67-річний чоловік. Спочатку йому надали первинну медичну допомогу, після чого госпіталізували.

На місці падіння уламків виникла пожежа. Наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Також слідчо-оперативні групи документують воєнний злочин Росії. Зібрані матеріали передадуть до Головного управління Служби безпеки України.

Що відомо про третій дрон

Ще один російський безпілотник мобільні вогневі групи знищили поблизу Чернівців. У цьому випадку жертв, постраждалих і руйнувань не зафіксували.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 1 листопада російські війська атакували Хмельницьку область безпілотниками. Унаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі та будівлю одного з підприємств. Детальніше про наслідки атаки на Хмельниччину.

Також Новини.LIVE писали, що 1 листопада російські війська атакували низку областей України. За повідомленням президента Володимира Зеленського, внаслідок ударів пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, а сотні тисяч родин залишилися без електропостачання.