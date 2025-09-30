Видео
Главная Новости дня России не хватает личного состава на фронте — что заметили в ISW

России не хватает личного состава на фронте — что заметили в ISW

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 07:49
Российские штурмы 27-28 сентября — как изменилась ситуация на фронте
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Валерий Шерифулин

Вооруженные силы Украины фиксируют активизацию российских действий на северных и восточных участках фронта. Между тем российские СМИ хвастаются большими темпами продвижения на фронте в Украине, но геолокационные материалы опровергают часть заявлений РФ об успехах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Штурмовые действия россиян на северных участках фронта

За 27-28 сентября российские войска вели штурмовые действия на Сумщине и Харьковщине, а также на ряде направлений в Луганской и Донецкой областях и в Запорожском и Херсонском регионах. Подтвержденного существенного продвижения врага на большинстве участков нет, а в отдельных районах украинские подразделения удерживают позиции или оттесняют противника.

null
Сумское направление. Фото: ISW

На севере Сумской области, где Россия хочет создания буферных зон вдоль госграницы, геолокационные видео от 27 сентября показали ложность заявлений Кремля о "захвате" позиций южнее Андреевки, что к северу от Сум.

Украинские силы в этом секторе либо удерживали линию, либо продвигались вперед. В течение 27-28 сентября российские атаки фиксировались в неопределенных районах Сумской и смежной Курской областей. По данным бригады, РФ применяет волоконно-оптические FPV, но имеет постоянную нехватку подготовленных операторов.

null
Боевые действия на Харьковщине. Фото: ISW

На Харьковском направлении, где россияне стремятся оттеснить ВСУ от границы Белгородской области и приблизить Харьков к зоне поражения артиллерией, 28 сентября наступательные действия российских войск не имели подтвержденного продвижения.

Продолжались атаки на Купянском и Боровском направлениях, но опять же без подтвержденного успеха. 27-28 сентября враг наступал на северо-запад от Купянска (возле Дорошевки и Кондрашовки), на север (в направлении Колодязного), на северо-восток (вблизи Петропавловки), а также на юго-восток (возле Степной Новоселовки и в направлении Песчаного).

null
Боевые действия в Донецкой области. Фото: ISW

На Лиманском направлении российские войска недавно продвинулись: геолокационные видео от 28 сентября указывают на движение врага южнее Заречного (западнее Лимана). В эти дни РФ атаковала на северо-запад от города (Шандриголово), на северо-восток (Колодязи, направление Ставок), на восток (Торское), на юго-восток (Ямполь), а также в лесном массиве Серебрянского лесничества. Некоторые российские источники утверждали об украинских контратаках в Ямполе.

Россия имитирует захват территорий на видео

Представитель украинской бригады подчеркнул, что Заречное не захвачено, хотя российские ДРГ месяцами пытаются проникать туда малыми группами. По его данным, в Торском и самом Заречном отдельные российские военные прячутся, ожидая подвоза медикаментов и продовольствия дронами, тогда как командование нередко отправляет им флаги для постановочных видео.

На Северском направлении 28 сентября штурмы продолжались без подтвержденного продвижения РФ. В тактическом районе Константиновка-Дружковка 28 сентября атаки продолжились без подтвержденного продвижения.

null
Боровая-Лиман. Фото: ISW

Россиянам сложно продвигаться на востоке и юге из-за особенностей рельефа территорий

На Добропольском тактическом районе штурмовые действия РФ продолжались без подтвержденного продвижения. Между тем на Покровском направлении 28 сентября российские штурмы продолжались без подтвержденного прогресса, хотя пропагандистские ресурсы говорили о движении у Миролюбовки, западнее Котлиного и на северо-западной окраине Удачного.

В ВСУ отметили, что Россия длительное время применяет тактику продвижения небольшими штурмовыми группами 1-2 раза в день и расширение "зоны поражения" из-за роста дальности полетов ударных дронов, что усложняет логистику обеих сторон.

null
Боевые действия в Донецкой области: ISW

На Новопавловском направлении враг недавно продвинулся, однако, по оценке полковника Виктора Трегубова, спикера группировки "Днепр", россияне пытаются проникать и обходить украинские опорные пункты малыми группами, стремясь закрепиться в небольших селах на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Открытая местность и листопад в лесополосах затрудняют наступление, а передислокации российских подразделений с других направлений могут указывать на проблемы с личным составом.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил об успехах по Добропольской контрнаступательной операции и сообщил, сколько территорий удалось деоккупировать.

Между тем украинские военные отметили, что россияне пытаются продвигаться малыми группами с "плащами-невидимками".

российские войска ВСУ ISW война в Украине фронт ситуация на фронте
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
