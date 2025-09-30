Російські штурми 27–28 вересня — як змінилася ситуація на фронті

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Valery Sherifulin

Збройні сили України фіксують активізацію російських дій на північних і східних ділянках фронту. Тим часом російські ЗМІ хизуються великими темпами просування на фронті в Україні, але геолокаційні матеріали спростовують частину заяв РФ про успіхи.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Штурмові дії росіян на північних ділянках фронту

За 27–28 вересня російські війська вели штурмові дії на Сумщині та Харківщині, а також на низці напрямків у Луганській та Донецькій областях і в Запорізькому та Херсонському регіонах. Підтвердженого суттєвого просування ворога на більшості ділянок немає, а в окремих районах українські підрозділи утримують позиції або відтискають противника.

Сумський напрямок. Фото: ISW

На півночі Сумської області, де Росія хоче створення буферних зон уздовж держкордону, геолокаційні відео від 27 вересня показали неправдивість заяв Кремля про "захоплення" позицій південніше від Андріївки, що на північ від Сум.

Українські сили в цьому секторі або втримували лінію, або просувалися вперед. Протягом 27–28 вересня російські атаки фіксувалися в невизначених районах Сумської та суміжної Курської областей. За даними бригади, РФ застосовує волоконно-оптичні FPV, але має постійну нестачу підготовлених операторів.

Бойові дії на Харківщині. Фото: ISW

На Харківському напрямку, де росіяни прагнуть відтіснити ЗСУ від кордону Бєлгородської області й наблизити Харків до зони ураження артилерією, 28 вересня наступальні дії російських військ не мали підтвердженого просування.

Продовжувалися атаки на Куп’янському та Боровському напрямах, але знову ж таки без підтвердженого успіху. 27–28 вересня ворог наступав на північний захід від Куп’янська (біля Дорошівки та Кіндрашівки), на північ (у напрямку Колодязного), на північний схід (поблизу Петропавлівки), а також на південний схід (біля Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного).

Бойові дії на Донеччині. Фото: ISW

На Лиманському напрямку російські війська нещодавно просунулися: геолокаційні відео від 28 вересня вказують на рух ворога південніше від Зарічного (західніше Лимана). У ці дні РФ атакувала на північний захід від міста (Шандриголове), на північний схід (Колодязі, напрямок Ставок), на схід (Торське), на південний схід (Ямпіль), а також у лісовому масиві Серебрянського лісництва. Деякі російські джерела стверджували про українські контратаки в Ямполі.

Росія імітує захоплення територій на відео

Речник української бригади підкреслив, що Зарічне не захоплене, хоча російські ДРГ місяцями намагаються проникати туди малими групами. За його даними, у Торському та самому Зарічному окремі російські військові ховаються, очікуючи на підвезення медикаментів і харчів дронами, тоді як командування нерідко відправляє їм прапори для постановочних відео.

На Сіверському напрямку 28 вересня штурми тривали без підтвердженого поступу РФ. У тактичному районі Костянтинівка–Дружківка 28 вересня атаки продовжилися без підтвердженого просування.

Борова-Лиман. Фото: ISW

Росіянам складно просуватися на сході та півдні через особливості рельєфу територій

На Добропільському тактичному районі штурмові дії РФ тривали без підтвердженого поступу. Тим часом на Покровському напрямку 28 вересня російські штурми тривали без підтвердженого прогресу, хоча пропагандистські ресурси говорили про рух біля Миролюбівки, західніше Котлиного та на північно-західній околиці Удачного.

В ЗСУ зауважили, що Росія тривалий час застосовує тактику просування невеликими штурмовими групами 1–2 рази на день і розширення "зони ураження" через зростання дальності польотів ударних дронів, що ускладнює логістику обох сторін.

Бойові дії на Донеччині. Фото: ISW

На Новопавлівському напрямку ворог нещодавно просунувся, проте, за оцінкою полковника Віктора Трегубова, речника угруповання "Дніпро", росіяни намагаються проникати й обходити українські опорні пункти малими групами, прагнучи закріпитися у невеликих селах на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Відкрита місцевість і листопад у лісосмугах ускладнюють наступ, а передислокації російських підрозділів з інших напрямків можуть вказувати на проблеми з особовим складом.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив про успіхи щодо Добропільської контрнаступальної операції та повідомив, скільки територій вдалося деокупувати.

Тим часом українські військові зауважили, що росіяни намагаються просуватися малими групами із "плащами-невидимками".