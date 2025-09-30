Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росії бракує особового складу на фронті — що помітили в ISW

Росії бракує особового складу на фронті — що помітили в ISW

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 07:49
Російські штурми 27–28 вересня — як змінилася ситуація на фронті
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Valery Sherifulin

Збройні сили України фіксують активізацію російських дій на північних і східних ділянках фронту. Тим часом російські ЗМІ хизуються великими темпами просування на фронті в Україні, але геолокаційні матеріали спростовують частину заяв РФ про успіхи.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама
Читайте також:

Штурмові дії росіян на північних ділянках фронту

За 27–28 вересня російські війська вели штурмові дії на Сумщині та Харківщині, а також на низці напрямків у Луганській та Донецькій областях і в Запорізькому та Херсонському регіонах. Підтвердженого суттєвого просування ворога на більшості ділянок немає, а в окремих районах українські підрозділи утримують позиції або відтискають противника.

null
Сумський напрямок. Фото: ISW

На півночі Сумської області, де Росія хоче створення буферних зон уздовж держкордону, геолокаційні відео від 27 вересня показали неправдивість заяв Кремля про "захоплення" позицій південніше від Андріївки, що на північ від Сум.

Українські сили в цьому секторі або втримували лінію, або просувалися вперед. Протягом 27–28 вересня російські атаки фіксувалися в невизначених районах Сумської та суміжної Курської областей. За даними бригади, РФ застосовує волоконно-оптичні FPV, але має постійну нестачу підготовлених операторів.

null
Бойові дії на Харківщині. Фото: ISW

На Харківському напрямку, де росіяни прагнуть відтіснити ЗСУ від кордону Бєлгородської області й наблизити Харків до зони ураження артилерією, 28 вересня наступальні дії російських військ не мали підтвердженого просування.

Продовжувалися атаки на Куп’янському та Боровському напрямах, але знову ж таки без підтвердженого успіху. 27–28 вересня ворог наступав на північний захід від Куп’янська (біля Дорошівки та Кіндрашівки), на північ (у напрямку Колодязного), на північний схід (поблизу Петропавлівки), а також на південний схід (біля Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного). 

null
Бойові дії на Донеччині. Фото: ISW

На Лиманському напрямку російські війська нещодавно просунулися: геолокаційні відео від 28 вересня вказують на рух ворога південніше від Зарічного (західніше Лимана). У ці дні РФ атакувала на північний захід від міста (Шандриголове), на північний схід (Колодязі, напрямок Ставок), на схід (Торське), на південний схід (Ямпіль), а також у лісовому масиві Серебрянського лісництва. Деякі російські джерела стверджували про українські контратаки в Ямполі.

Росія імітує захоплення територій на відео

Речник української бригади підкреслив, що Зарічне не захоплене, хоча російські ДРГ місяцями намагаються проникати туди малими групами. За його даними, у Торському та самому Зарічному окремі російські військові ховаються, очікуючи на підвезення медикаментів і харчів дронами, тоді як командування нерідко відправляє їм прапори для постановочних відео.

На Сіверському напрямку 28 вересня штурми тривали без підтвердженого поступу РФ. У тактичному районі Костянтинівка–Дружківка 28 вересня атаки продовжилися без підтвердженого просування. 

null
Борова-Лиман. Фото: ISW

Росіянам складно просуватися на сході та півдні через особливості рельєфу територій

На Добропільському тактичному районі штурмові дії РФ тривали без підтвердженого поступу. Тим часом на Покровському напрямку 28 вересня російські штурми тривали без підтвердженого прогресу, хоча пропагандистські ресурси говорили про рух біля Миролюбівки, західніше Котлиного та на північно-західній околиці Удачного.

В ЗСУ зауважили, що Росія тривалий час застосовує тактику просування невеликими штурмовими групами 1–2 рази на день і розширення "зони ураження" через зростання дальності польотів ударних дронів, що ускладнює логістику обох сторін. 

null
Бойові дії на Донеччині. Фото: ISW

На Новопавлівському напрямку ворог нещодавно просунувся, проте, за оцінкою полковника Віктора Трегубова, речника угруповання "Дніпро", росіяни намагаються проникати й обходити українські опорні пункти малими групами, прагнучи закріпитися у невеликих селах на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Відкрита місцевість і листопад у лісосмугах ускладнюють наступ, а передислокації російських підрозділів з інших напрямків можуть вказувати на проблеми з особовим складом.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив про успіхи щодо Добропільської контрнаступальної операції та повідомив, скільки територій вдалося деокупувати.

Тим часом українські військові зауважили, що росіяни намагаються просуватися малими групами із "плащами-невидимками".

російські війська ЗСУ ISW війна в Україні фронт ситуація на фронті
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації