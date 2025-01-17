Инцидент с российскими дипломатами в британском парламенте — реакция правительства

Британский парламент. Фото: Britannica

Российские дипломаты получили доступ к закрытой зоне парламента Великой Британии, что вызвало серьезное беспокойство со стороны британских служб безопасности и вызвало предупреждение от спикеров обеих палат парламента. Инцидент произошел накануне Рождества и обострил внимание к вопросам защиты парламентских зданий от потенциальных угроз.

Об этом сообщает The Guardian.

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The Guardian рассказали, что небольшая группа российских дипломатов присоединилась к публичной экскурсии по парламенту, но впоследствии отделилась от группы и вошла в запретную зону Палаты лордов. Охранники вовремя заметили нарушителей и вывели их из закрытой зоны.

Источник в парламенте заявил: "Мы подозреваем, что их цель заключалась в демонстрации Кремлю своей способности проникнуть в британский парламент. Это было недопустимо, но их остановили до того, как произошло что-то серьезное".

После инцидента члены парламента и их коллеги получили письменные предупреждения от спикера Палаты общин сэра Линдси Хойла и спикера Палаты лордов лорда Макфолла из Алклюита. В письмах отмечалось, что российским дипломатам, в частности послу и другим аккредитованным сотрудникам посольства, запрещено посещать парламент с 2022 года после введения санкций Москвой против британских депутатов из-за поддержки Украины.

Спикеры напомнили депутатам, что важно быть бдительными в отношении попыток России вмешиваться во внутренние дела парламента.

В СМИ отметили, что в работу британского парламента регулярно пытаются вмешаться. Кроме того, недавно там разоблачили шпионскую деятельность в пользу Китая. Один из таких случаев касался Кристофера Кэша, бывшего парламентского исследователя, обвиняемого в нарушении Закона о государственной тайне.

Один из таких случаев касался Кристофера Кэша, бывшего парламентского исследователя, обвиняемого в нарушении Закона о государственной тайне.

Правительство Великобритании также выразило обеспокоенность из-за возможных кибератак со стороны России, которые могут быть направлены на подрыв поддержки Украины среди союзников. Министр национальной безопасности Пэт Макфадден ранее предупреждал, что Россия готовит такие действия.

Напомним, Владимир Зеленский раскрыл детали соглашения между Украиной и Великобританией. Также вчера, 16 января, в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны Великобритании Кир Стармер, которому продемонстрировали дроны украинского производства.