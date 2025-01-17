Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента Британии arrow

Российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента Британии

17 января 2025 10:49
Анастасия Постоенко - Редактор
Инцидент с российскими дипломатами в британском парламенте — реакция правительства
Британский парламент. Фото: Britannica
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские дипломаты получили доступ к закрытой зоне парламента Великой Британии, что вызвало серьезное беспокойство со стороны британских служб безопасности и вызвало предупреждение от спикеров обеих палат парламента. Инцидент произошел накануне Рождества и обострил внимание к вопросам защиты парламентских зданий от потенциальных угроз.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Как российские дипломаты проникли в британский парламент

The Guardian рассказали, что небольшая группа российских дипломатов присоединилась к публичной экскурсии по парламенту, но впоследствии отделилась от группы и вошла в запретную зону Палаты лордов. Охранники вовремя заметили нарушителей и вывели их из закрытой зоны.

Источник в парламенте заявил: "Мы подозреваем, что их цель заключалась в демонстрации Кремлю своей способности проникнуть в британский парламент. Это было недопустимо, но их остановили до того, как произошло что-то серьезное".

После инцидента члены парламента и их коллеги получили письменные предупреждения от спикера Палаты общин сэра Линдси Хойла и спикера Палаты лордов лорда Макфолла из Алклюита. В письмах отмечалось, что российским дипломатам, в частности послу и другим аккредитованным сотрудникам посольства, запрещено посещать парламент с 2022 года после введения санкций Москвой против британских депутатов из-за поддержки Украины.

Спикеры напомнили депутатам, что важно быть бдительными в отношении попыток России вмешиваться во внутренние дела парламента.

В СМИ отметили, что в работу британского парламента регулярно пытаются вмешаться. Кроме того, недавно там разоблачили шпионскую деятельность в пользу Китая. Один из таких случаев касался Кристофера Кэша, бывшего парламентского исследователя, обвиняемого в нарушении Закона о государственной тайне.

Один из таких случаев касался Кристофера Кэша, бывшего парламентского исследователя, обвиняемого в нарушении Закона о государственной тайне.

Правительство Великобритании также выразило обеспокоенность из-за возможных кибератак со стороны России, которые могут быть направлены на подрыв поддержки Украины среди союзников. Министр национальной безопасности Пэт Макфадден ранее предупреждал, что Россия готовит такие действия.

Напомним, Владимир Зеленский раскрыл детали соглашения между Украиной и Великобританией. Также вчера, 16 января, в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны Великобритании Кир Стармер, которому продемонстрировали дроны украинского производства.

скандал россияне Великобритания Россия дипломатия парламент

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:35 Солнечная активность на низком уровне — магнитные бури на сегодня

11:27 Поезда из Одессы будут ходить быстрее — новое расписание

11:19 Во Львове осудили мужчин, которые ограбили и убили бабушку

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

11:00 Не платить за коммуналку во время войны — у кого есть такое право

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:59 На Одесчине подростки устроили стрельбу во дворе — что известно

10:49 Российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента Британии

10:28 Нацотбор на Евровидение-2025 — кто стал последним финалистом шоу

10:27 Черноморец отказался играть с некоторыми клубами — почему

10:23 ИИ показал, какими будут школы в Украине в будущем

11:35 Солнечная активность на низком уровне — магнитные бури на сегодня

11:27 Поезда из Одессы будут ходить быстрее — новое расписание

11:19 Во Львове осудили мужчин, которые ограбили и убили бабушку

11:00 Не платить за коммуналку во время войны — у кого есть такое право

10:59 На Одесчине подростки устроили стрельбу во дворе — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:49 Российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента Британии

10:28 Нацотбор на Евровидение-2025 — кто стал последним финалистом шоу

10:27 Черноморец отказался играть с некоторыми клубами — почему

10:23 ИИ показал, какими будут школы в Украине в будущем

10:21 Жилье в Европе "с сюрпризом" — о чем знают не все украинцы

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно