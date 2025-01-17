Інцидент із російськими дипломатами у британському парламенті — реакція уряду

Британський парламент. Фото: Britannica

Російські дипломати отримали доступ до закритої зони парламенту Великої Британії, що спричинило серйозне занепокоєння з боку британських служб безпеки та викликало попередження від спікерів обох палат парламенту. Інцидент стався напередодні Різдва і загострив увагу до питань захисту парламентських будівель від потенційних загроз.

Про це повідомляє The Guardian.

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The Guardian розповіли, що невелика група російських дипломатів приєдналася до публічної екскурсії по парламенту, але згодом відокремилася від групи та увійшла до забороненої зони Палати лордів. Охоронці вчасно помітили порушників і вивели їх із закритої зони.

Джерело в парламенті заявило: "Ми підозрюємо, що їхня мета полягала в демонстрації Кремлю своєї здатності проникнути до британського парламенту. Це було неприпустимо, але їх зупинили до того, як сталося щось серйозне".

Після інциденту члени парламенту та їхні колеги отримали письмові попередження від спікера Палати громад сера Ліндсі Хойла та спікера Палати лордів лорда Макфолла з Алклюїта. У листах зазначалося, що російським дипломатам, зокрема послу та іншим акредитованим співробітникам посольства, заборонено відвідувати парламент із 2022 року після введення санкцій Москвою проти британських депутатів через підтримку України.

Спікери нагадали депутатам, що важливо бути пильними щодо спроб Росії втручатися у внутрішні справи парламенту.

У ЗМІ зазначили, що у роботу британського парламенту регулярно намагаються втрутитися. Крім того, нещодавно там викрили шпигунську діяльність на користь Китаю. Один із таких випадків стосувався Крістофера Кеша, колишнього парламентського дослідника, обвинуваченого у порушенні Закону про державну таємницю.

Уряд Великої Британії також висловив стурбованість через можливі кібератаки з боку Росії, які можуть бути спрямовані на підрив підтримки України серед союзників. Міністр національної безпеки Пет Макфадден раніше попереджав, що Росія готує такі дії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкрив деталі угоди між Україною та Великою Британією. Також вчора, 16 січня, у Київ з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Великої Британії Кір Стармер, якому продемонстрували дрони українського виробництва.