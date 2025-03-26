Россияне осудили инженера ЗАЭС Сергея Потинга — что известно

Инженер ЗАЭС Сергей Потинг в судебном зале. Фото: Дмитрий Орлов/Facebook

Российские захватчики приговорили инженера Запорожской атомной электростанции Сергея Потинга к 19 годам лишения свободы. Суд РФ обвиняет инженера ЗАЭС в якобы терроризме.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Facebook в среду, 26 марта.

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Глава Энергодара сообщил, что сегодня, 26 марта, так называемый "российский суд" приговорил энергодарца, работника Запорожской АЭС Сергея Потинга к 19 годам лишения свободы. По его информации, украинского инженера признали виновным по полностью сфабрикованным обвинениям и приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Сергей Потинг — инженер Запорожской АЭС, гражданский, которого российские оккупанты взяли в плен еще 23 июня 2023 года и незаконно удерживают почти 2 года.

Городской голова Энергодара отметил, что ему выдвинули сфабрикованные обвинения в терроризме. И очевидно, что это месть за его преданность Украине. Кроме того, жизнь и здоровье мужчины под угрозой.

"Сегодня мы получили еще одно доказательство того, что Россия не останавливается перед репрессиями против мирных украинцев. Мы не имеем права молчать! Призываем международное сообщество, дипломатов, правозащитников приложить все усилия для освобождения Сергея и всех гражданских пленных", — отметил Орлов.

Скриншот сообщения Дмитрия Орлова/Facebook

Напомним, что недавно президент Зеленский заявил, что на восстановление Запорожской АЭС нужно 2-2,5 года.

Кроме того, ранее лидер Украины отмечал, что ЗАЭС не будет работать без Украины. Он надеется на помощь МАГАТЭ.