Росіяни засудили інженера ЗАЕС Сергія Потинга — що відомо

Інженер ЗАЕС Сергій Потинг у судовій залі. Фото: Дмитро Орлов/Facebook

Російські загарбники засудили інженера Запорізької атомної електростанції Сергія Потинга до 19 років позбавлення волі. Суд РФ звинувачує інженера ЗАЕС у нібито тероризмі.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Facebook у середу, 26 березня.

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Очільник Енергодара повідомив, що сьогодні, 26 березня, так званий "російський суд" засудив енергодарця, працівника Запорізької АЕС Сергія Потинга до 19 років позбавлення волі. За його інформацією, українського інженера визнали винним за повністю сфабрикованими звинуваченнями та засудили до 19 років колонії суворого режиму.

Сергій Потинг — інженер Запорізької АЕС, цивільний, якого російські окупанти взяли в полон ще 23 червня 2023 року та незаконно утримують майже 2 роки.

Міський голова Енергодара наголосив, що йому висунули сфабриковані звинувачення у тероризмі. І очевидно, що це помста за його відданість Україні. Крім того, життя та здоровʼя чоловіка під загрозою.

"Сьогодні ми отримали ще один доказ того, що Росія не зупиняється перед репресіями проти мирних українців. Ми не маємо права мовчати! Закликаємо міжнародну спільноту, дипломатів, правозахисників докласти всіх зусиль для звільнення Сергія та всіх цивільних полонених", — зазначив Орлов.

Скриншот повідомлення Дмитра Орлова/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно президент Зеленський заявив, що на відновлення Запорізької АЕС потрібно 2–2,5 роки.

Крім того, раніше лідер України зазначав, що ЗАЕС не буде працювати без України. Він сподівається на допомогу МАГАТЕ.