Россияне попали в три теплоэлектростанции ДТЭК

Место попадания российской ракеты в ТЭС. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ракетные удары, которые российские захватчики нанесли на выходных, поразили три из пяти работающих тепловых электростанций ДТЭК. В настоящее время два поврежденных объекта уже возобновили свою работу, один еще не работает.

Об этом пишет Reuters в четверг, 21 ноября.

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Известно, что два поврежденных объекта частично возобновили работу, а одна станция до сих пор полностью не работает. Неизвестно, сколько времени понадобится для ремонта поврежденных ТЭС.

Один из чиновников энергетики подтвердил, что 17 ноября были атакованы также распределительные станции.

Вместе с тем энергетики прогнозируют, что предстоящая зима будет похожа на первую военную зиму. Она сопровождалась масштабными отключениями водоснабжения и электроэнергии, которые могли длиться днями.

Ранее мы писали, что во время массированной атаки 17 ноября Россия обстреляла теплоэлектростанцию ДТЭК. В компании заявили о серьезных повреждениях оборудования.

Ситуация с энергетической системой Украины остается сложной, поэтому на рынке труда нужны специалисты, которые помогут в ее восстановлении. ДТЭК предлагает своим работникам конкурентную заработную плату, ежедневно ища новых работников.