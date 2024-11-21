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Росіяни влучили у три ТЕС під час останнього ракетного удару

21 листопада 2024 21:43
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Росіяни поцілили у три теплоелектростанції ДТЕК
Місце влучання російської ракети у ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Ракетні удари, яких російські загарбники завдали на вихідних, вразили три з п’яти працюючих теплових електростанцій ДТЕК. Наразі два пошкоджених об'єкти вже відновили свою роботу, один ще не працює.

Про це пише Reuters у четвер, 21 листопада.

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Наразі відомо, що два пошкоджених об’єкти частково відновили роботу, а одна станція досі повністю не працює. Невідомо, скільки часу знадобиться для повного ремонту пошкоджених ТЕС.

Один із чиновників енергетики підтвердив, що 17 листопада були атаковані також і розподільні станції.

Разом з тим, енергетики прогнозують, що майбутня зима буде схожою на першу воєнну зиму. Вона супроводжувалася масштабними відключеннями водопостачання та електроенергії, які могли тривати днями.

Раніше ми писали, що під час масованої атаки 17 листопада Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК. У компанії заявили про серйозні пошкодження обладнання.

Ситуація з енергетичною системою України залишається складною, тому на ринку праці потрібні спеціалісти, які допоможуть у її відновленні. ДТЕК пропонує своїм працівникам конкурентну заробітну плату, щодня шукаючи нових працівників.

Україна обстріли ДТЕК війна в Україні ракетний удар

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