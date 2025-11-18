Видео
Главная Новости дня Россияне использовали гражданских как "живой щит" в Покровске

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 20:11
обновлено: 20:12
В Покровске оккупанты прикрывались гражданскими - расследование
Покровск. Фото иллюстративное: Reuters

Российские оккупанты во время боев в Покровске использовали мирных жителей как "живой щит". Во время зачистки жилого сектора перед солдатами РФ принудительно гнали мужчину, женщину и 13-летнего ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора во вторник, 18 ноября.

Оккупанты прикрывались гражданскими во время боев в Покровске

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту военного преступления. По данным следствия, 10 ноября командир одного из подразделений российских войск приказал подчиненным использовать мирных жителей в качестве прикрытия во время зачистки города. Под удар попали мужчина, женщина и ребенок 13 лет.

Около 14:30 командир одного из российских подразделений, находясь на связи со своими военными, вошедшими в Покровск, приказал им прикрываться гражданскими, используя людей как "живой щит".

Росіяни використовували цивільних як "живий щит" у Покровську - фото 1
Сообщение Офиса Генпрокурора в Telegram. Фото: скриншот

"Во время так называемой "зачистки" жилого сектора они должны были вести перед собой задержанного мужчину, женщину и 13-летнего ребенка, подвергая их смертельной опасности", — отметили в Офисе Генпрокурора.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента и причастных военных РФ. Досудебное расследование ведет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что бывший советник командующего армии США в Европе Марк Вояджер заявил: российское наступление в Покровске свидетельствует о нежелании Москвы завершать войну против Украины.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский объяснил: Россия пытается захватить Покровск, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу свою способность оккупировать Донбасс.

Кроме того, бойцы полка "Скала" обнародовали кадры с высоты птичьего полета, которые показывают масштаб разрушений в Покровске.

Донецкая область расследование оккупанты военные преступления Покровск
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
