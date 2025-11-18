У Покровську окупанти прикривалися цивільними — розслідування

Покровськ. Фото ілюстративне: Reuters

Російські окупанти під час боїв у Покровську використали мирних мешканців як "живий щит". Під час зачистки житлового сектору перед солдатами РФ примусово гнали чоловіка, жінку та 13-річну дитину.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у вівторок, 18 листопада.

Окупанти прикривалися цивільними під час боїв у Покровську

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом воєнного злочину. За даними слідства, 10 листопада командир одного з підрозділів російських військ наказав підлеглим використовувати мирних жителів як прикриття під час зачистки міста. Під удар потрапили чоловік, жінка та дитина 13 років.

Близько 14:30 командир одного з російських підрозділів, перебуваючи на зв’язку зі своїми військовими, що увійшли до Покровська, наказав їм прикриватися цивільними, використовуючи людей як "живий щит".

Допис Офісу Генпрокурора у Telegram. Фото: скриншот

"Під час так званої "зачистки" житлового сектору вони мали вести перед собою затриманого чоловіка, жінку та 13-річну дитину, піддаючи їх смертельній небезпеці", — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту та причетних військових РФ. Досудове розслідування веде Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, що колишній радник командувача армії США в Європі Марк Вояджер заявив: російський наступ у Покровську свідчить про небажання Москви завершувати війну проти України.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський пояснив: Росія намагається захопити Покровськ, щоб продемонструвати Дональду Трампу свою здатність окупувати Донбас.

Окрім того, бійці полку "Скеля" оприлюднили кадри з висоти пташиного польоту, які показують масштаб руйнувань у Покровську.