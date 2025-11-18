Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни використовували цивільних як "живий щит" у Покровську

Росіяни використовували цивільних як "живий щит" у Покровську

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 20:11
Оновлено: 20:32
У Покровську окупанти прикривалися цивільними — розслідування
Покровськ. Фото ілюстративне: Reuters

Російські окупанти під час боїв у Покровську використали мирних мешканців як "живий щит". Під час зачистки житлового сектору перед солдатами РФ примусово гнали чоловіка, жінку та 13-річну дитину.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у вівторок, 18 листопада.

Реклама
Читайте також:

Окупанти прикривалися цивільними під час боїв у Покровську

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом воєнного злочину. За даними слідства, 10 листопада командир одного з підрозділів російських військ наказав підлеглим використовувати мирних жителів як прикриття під час зачистки міста. Під удар потрапили чоловік, жінка та дитина 13 років.

Близько 14:30 командир одного з російських підрозділів, перебуваючи на зв’язку зі своїми військовими, що увійшли до Покровська, наказав їм прикриватися цивільними, використовуючи людей як "живий щит".

Росіяни використовували цивільних як "живий щит" у Покровську - фото 1
Допис Офісу Генпрокурора у Telegram. Фото: скриншот

"Під час так званої "зачистки" житлового сектору вони мали вести перед собою затриманого чоловіка, жінку та 13-річну дитину, піддаючи їх смертельній небезпеці", — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту та причетних військових РФ. Досудове розслідування веде Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях. 

Нагадаємо, що колишній радник командувача армії США в Європі Марк Вояджер заявив: російський наступ у Покровську свідчить про небажання Москви завершувати війну проти України.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський пояснив: Росія намагається захопити Покровськ, щоб продемонструвати Дональду Трампу свою здатність окупувати Донбас.

Окрім того, бійці полку "Скеля" оприлюднили кадри з висоти пташиного польоту, які показують масштаб руйнувань у Покровську.

Донецька область розслідування окупанти військові злочини Покровськ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації