У Покровську окупанти прикривалися цивільними — розслідування

Росіяни використовували цивільних як "живий щит" у Покровську
Російські окупанти під час боїв у Покровську використали мирних мешканців як "живий щит". Під час зачистки житлового сектору перед солдатами РФ примусово гнали чоловіка, жінку та 13-річну дитину.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у вівторок, 18 листопада.
Окупанти прикривалися цивільними під час боїв у Покровську
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом воєнного злочину. За даними слідства, 10 листопада командир одного з підрозділів російських військ наказав підлеглим використовувати мирних жителів як прикриття під час зачистки міста. Під удар потрапили чоловік, жінка та дитина 13 років.
Близько 14:30 командир одного з російських підрозділів, перебуваючи на зв’язку зі своїми військовими, що увійшли до Покровська, наказав їм прикриватися цивільними, використовуючи людей як "живий щит".
"Під час так званої "зачистки" житлового сектору вони мали вести перед собою затриманого чоловіка, жінку та 13-річну дитину, піддаючи їх смертельній небезпеці", — зазначили в Офісі Генпрокурора.
Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту та причетних військових РФ. Досудове розслідування веде Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.
Нагадаємо, що колишній радник командувача армії США в Європі Марк Вояджер заявив: російський наступ у Покровську свідчить про небажання Москви завершувати війну проти України.
Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський пояснив: Росія намагається захопити Покровськ, щоб продемонструвати Дональду Трампу свою здатність окупувати Донбас.
Окрім того, бійці полку "Скеля" оприлюднили кадри з висоти пташиного польоту, які показують масштаб руйнувань у Покровську.
Читайте Новини.LIVE!