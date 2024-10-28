Обстрел Кривого Рога 28 октября — есть погибший и раненые

Спасатели ликвидируют последствия вражеского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В понедельник, 28 октября, россияне ударили по Кривому Рогу. К сожалению, есть раненые и один погибший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрел Кривого Рога

Лысак сообщал, что ранены по меньшей мере 11 человек. В больницах города сейчас борются за жизнь двух мужчин в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие — 39-ти и 60-ти лет, оба получили серьезные ранения. Еще пять человек находятся в состоянии средней тяжести и также остаются под наблюдением врачей.

Впоследствии глава ОВА заявил, что в результате тяжелых ранений после ракетной атаки на Кривой Рог 39-летний мужчина погиб.

Скриншот сообщений Сергея Лысака

Напомним, в Харькове в понедельник, 28 октября, возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов. Оккупанты ударили по историческому зданию города.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге в понедельник, 28 октября, прогремели взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.