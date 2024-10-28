Обстріл Кривого Рогу 28 жовтня — є загиблий та поранені

Рятувальники ліквідують наслідки ворожого удару. Ілюстративне фото: ДСНС

У понеділок, 28 жовтня, росіяни вдарили по Кривому Рогу. На жаль, є поранені та один загиблий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Обстріл Кривого Рогу

Лисак повідомляв, що поранено щонайменше 11 людей. У лікарнях міста зараз борються за життя двох чоловіків у вкрай важкому стані. Постраждалі – 39-ти та 60-ти років, обидва зазнали серйозних поранень. Ще п'ятеро людей перебувають у стані середньої тяжкості й також залишаються під наглядом лікарів.

Згодом голова ОВА заявив, що внаслідок тяжких поранень після ракетної атаки на Кривий Ріг 39-річний чоловік загинув.

Скриншот дописів Сергія Лисака

Нагадаємо, у Харкові у понеділок, 28 жовтня, зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу. Окупанти вдарили по історичній будівлі міста.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі в понеділок, 28 жовтня, прогриміли вибухи. В Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.