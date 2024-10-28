В Кривому Розі прогриміли вибухи

У Кривому Розі пролунали потужні вибухи
У Кривому Розі в понеділок, 28 жовтня, прогриміли вибухи. В Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух у Кривому Розі 28 жовтня
О 21:54 в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.
О 21:57 в Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль у Кривому Розі.
О 21:58 в Кривому Розі пролунав вибух.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару російської авіабомби в Холодногірському районі. Місто зазнало атаки в ніч проти 28 жовтня.
Також поліція оприлюднила кадри, на яких видно перші хвилини після обстрілу житлових районів Харкова керованими авіабомбами.
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