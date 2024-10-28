В Кривому Розі прогриміли вибухи

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

У Кривому Розі в понеділок, 28 жовтня, прогриміли вибухи. В Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух у Кривому Розі 28 жовтня

О 21:54 в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.

О 21:57 в Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль у Кривому Розі.

Дописи Повітряних сил. Фото: скриншот

О 21:58 в Кривому Розі пролунав вибух.

Допис про вибухи в Кривому Розі. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару російської авіабомби в Холодногірському районі. Місто зазнало атаки в ніч проти 28 жовтня.

Також поліція оприлюднила кадри, на яких видно перші хвилини після обстрілу житлових районів Харкова керованими авіабомбами.