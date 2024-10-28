В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге раздались мощные взрывы
В Кривом Роге в понедельник, 28 октября, прогремели взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Кривом Роге 28 октября
В 21:54 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.
В 21:57 в Воздушных силах сообщили о скоростной цели в Кривом Роге.
В 21:58 в Кривом Роге раздался взрыв.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте удара российской авиабомбы в Холодногорском районе. Город подвергся атаке в ночь на 28 октября.
Также полиция обнародовала кадры, на которых видны первые минуты после обстрела жилых районов Харькова управляемыми авиабомбами.
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