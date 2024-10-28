В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

В Кривом Роге в понедельник, 28 октября, прогремели взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Кривом Роге 28 октября

В 21:54 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

В 21:57 в Воздушных силах сообщили о скоростной цели в Кривом Роге.

Сообщения Воздушных сил. Фото: скриншот

В 21:58 в Кривом Роге раздался взрыв.

Сообщение о взрывах в Кривом Роге. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте удара российской авиабомбы в Холодногорском районе. Город подвергся атаке в ночь на 28 октября.

Также полиция обнародовала кадры, на которых видны первые минуты после обстрела жилых районов Харькова управляемыми авиабомбами.