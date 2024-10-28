Обстріл Кривого Рогу 28 жовтня 2024 року

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Ввечері у понеділок, 28 жовтня, Російська Федерація здійснила ракетний обстріл Кривого Рогу. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Обстріл Кривого Рогу 28 жовтня

Зокрема, о 21:55 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Через декілька хвилин військові попередили, що на Кривий Ріг летить швидкісна ціль, після чого у місті чули вибух.

Вже о 22:17 голова ОВА підтвердив ракетну атаку, після чого уточнив, що у Кривому Розі внаслідок обстрілу:

пошкоджено триповерховий житловий будинок;

у домі та господарських спорудах виникла пожежа;

понівечені медзаклад, авто та газопровід.

За попередньою інформацією, постраждали 10 людей. На місці працюють всі служби.

Нагадаємо, ввечері 28 жовтня у Харкові також пролунали потужні вибухи.

Крім того, ми повідомляли, що за інформацією голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог пошкодив будівлю медичного закладу та адміністративні установи.